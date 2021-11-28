Вчора щеплення від COVID отримали майже 140 тисяч українців

В Україні минулої доби ввели ще 139 476 доз різних вакцин від коронавірусу COVID-19. Це вдвічі менше за вчорашній показник, повідомляє Корреспондент.

Першу дозу отримали 43 353 особи, повністю імунізовані – 96 123 особи. Вчора працювали 858 мобільних бригад, 3 138 пунктів щеплення та 493 центри вакцинації.

Найбільше щеплень зробили препаратом компанії Pfizer - 59937. Менше застосовувалися вакцини виробництва компаній Sinovac - 51146, AstraZeneca - 17867, Moderna - 10526.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 13 289 463 особи, з них отримали одну дозу – 13 289 461 особа, повністю імунізовано та отримали дві дози – 10 904 799 осіб. Загалом проведено 24 194 260 щеплень.