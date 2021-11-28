Японія розробить багаторазову ракету-носій

Нова ракета-носій дозволить на три чверті скоротити вартість запусків. У її розробці візьмуть участь близько 30 компаній.Про це, з посиланням на Nikkei, повідомляє Корреспондент.

Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) найближчим часом запустить програму розробки багаторазової ракети-носія.

Вказано, що у розробці нової ракети, яка дозволить на три чверті скоротити вартість запусків, візьмуть участь близько 30 компаній. До них увійшли найбільша японська компанія в галузі важкої промисловості Mitsubishi Heavy Industries та другий за величиною національний авіаперевізник ANA Holdings.

Очікується, що JAXA з партнерами представить перший прототип нової багаторазової ракети-носія до 2026 року, а до 2030 року проведе перший тестовий запуск.

Наразі Японія використовує ракети-носії H-2A та Epsilon.