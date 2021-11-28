Шмигаль розповів про хід реалізації програми розвитку авіабудування

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що обсяг реалізації авіатехніки у період до 2030 року оцінюється на рівні понад 300 мільярдів, повідомляє Економічна правда.

Про це він написав у Facebook.

"Ми вже реалізовуємо цільову програму з розвитку авіабудування на 2021-2030 роки, де передбачено 34 млрд грн інвестицій в галузь. 45 високотехнологічних авіабудівних підприємств до 1 січня 2025 року отримали податкові пільги: звільнення від оподаткування прибутку, сплати ПДВ, земельного податку" , - заявив він.

За його словами, завдяки виконанню цієї стратегії й очікується зазначений результат до 2030 року.