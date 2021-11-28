Консервування автомобіля на зиму: кілька порад

Буває, що машина стає непотрібною взимку. Чи можна її просто залишити до весни на парковці? В нас є з цього приводу кілька порад, повідомляє 24 Канал.

Можливо, для новачків це буде новиною, але факт: коли машина перебуває у стані спокою, вона теж старішає. Особливо, коли йдеться про зиму. Але швидкість процесу старіння власник може відрегулювати, знизивши її майже до нуля. Ще одна важлива обставина – навесні бажано запустити машину в дію без особливих клопотів.

При зимовому зберіганні машини в гаражі дуже важлива добра вентиляція і низька вологість у приміщенні – інакше кузову загрожує корозія

Але спочатку треба зрозуміти, що поганого коїться з машиною, коли вона стоїть без руху.

Розвивається корозія, у тому числі підсилено – у закритих порожнинах, де через відсутність руху порушується вентиляція;

Окислюються робочі рідини через присутність вологи, яка не випаровується в атмосферу через відсутність прогріву кожного непрацюючого агрегату;

Іржавіють поверхні тертя у вузлах і агрегатах, з яких через відсутність прогріву не випаровується провокатор корозії – волога;

Руйнується лакофарбове покриття – через вплив вологи, морозу, кислотних опадів;

Старішають гумові деталі, як природним чином, так і через додатковий вплив ультрафіолету сонця.

Зрозуміло, вплив зазначених негараздів на автомобіль залежить від її марки та моделі і дуже залежить від умов зберігання. Відповідно, і інструкції з підготовчих дій будуть різними.

Якщо машина залишена на зимовий відпочинок просто неба, дуже бажано захистити фарбу восковим поліролем

Якщо машина зимує в гаражі

Помийте автомобіль, у тому числі і знизу, і просушіть його, особливо потаємні куточки типу внутрішніх порожнин крил, багажника та підкапотного простору. Всі поверхні мають бути сухими;

Переконайтеся, що у гаражі налагоджена добра вентиляція – без неї кожне вогнище корозії на машині буде прогресувати;

Зарядіть АКБ. Посаджений акумулятор сам собі скорочує життя. В морози його можна спустити у льох або оглядову яму. Якщо батарея залишиться під капотом, зніміть з неї мінусову клему. Якщо гараж надійно закривається й охороняється, сигналізацію краще не вмикати – вона садитиме АКБ;

Злийте літню рідину з бачка омивача, перевірте, щоб у салоні та багажнику не було замерзаючих рідин, особливо у скляній тарі;

Долийте до максимального рівня робочі рідини – охолоджувальну, гальмівну, гідросистеми, омиваючу. Це знизить ймовірність потрапляння повітря у системи, якщо через втрату еластичності ущільнювачів на морозі рівень рідини впаде.

Приберіться в салоні, щоб у ньому не було можливостей для накопичення вологи: ганчірки, одяг, плед, пил та грунт на підлозі;

Кілька разів за зиму варто відвідати “відпочиваючий” автомобіль, щоб підкачати шини та підзарядити акумулятор

Накачайте шини до максимального згідно заводського мануалу тиску;

Бак варто заповнити доверху – це захистить його від накопичення води від конденсату, який утворюється на холодних стінках порожнього бака. Якщо машина працює здебільшого на газі, заповнювати бак на 100% начебто не дуже доцільно – пальне постарішає швидше, ніж ви встигнете його витратити (вважається, що термін зберігання сучасного бензину – від півроку до року). Тоді можна використати розроблену на такий випадок присадку, яка відновлює якості старого бензину;

Якщо машина зимує на парковці

Коли машина має зимувати просто неба, їй потрібна певна додаткова підготовка – крім тієї, на яку чекає її більш щаслива колега з гаражем.

Кузов бажано захистити від негоди восковим поліролем. Віск закриє мікротріщини та подряпини у лаку та фарбі, і не дасть волозі – у тому числі солоній (кислотній) просочитися до металу і розпочати корозію;

На довгі зимові місяці не можна накривати машину тентом, який не має каркаса, а лежить на кузові – він майже напевне залишить на фарбі потертості;

Гумові деталі – в першу чергу ущільнювачі, а також різного роду окантовки та молдинги, бажано вкрити спеціальним захисним (консервуючим) засобом. Майте на увазі, що гума страждає не лише від морозу, а й від прямого сонячного світла;

Склоочисники можна зняти, щоб їхні гумки не деформувалися, а пружини повідків не втрачали даремно своє зусилля.

Протягом зимівлі бажано кілька разів відвідати машину. Якщо шини спустили, тиск треба відновити, щоб не псувався їхній каркас. Для відновлення заряду акумулятора можна запустити двигун, прогріти його і дати попрацювати протягом півгодини на холостому ходу при вимкнених споживачах.

У вологого клімату свої особливості, хоча в принципі зберігання автомобіля просто неба не можна вважати геть неприйнятним

Коли двигун прогріється, корисним буде по кілька разів натиснути педалі та порухати в усіх положеннях важіль (селектор) коробки передач і стоянкового гальма – це не дасть рухомим деталям сервоприводів “прикипіти” до свого відполірованого місця.

Рекомендація:

І справді, не полінуйтеся підготувати машину до зимівлі. Адже те, що вона відпочиватиме чотири-п’ять місяців, може не піти їй на користь, а навпаки. Наша головна порада – приділіть увагу найдорожчій частині машини, тобто її кузову. За теперішніх умов повертати йому товарний вигляд та ремонтувати настільки дорого, що може просто не мати сенс.