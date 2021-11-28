У ЄС оприлюднили рекомендації щодо штаму Омікрон

Новий штам коронавірусу Омікрон, можливо, більш стійкий до вакцин. Цей вид вірусу може швидше поширитись, повідомляє Корреспондент.

Про це заявили в Європейському центрі з профілактики та контролю захворювань.

Експерти центру рекомендують уникати поїздок до районів, де зафіксовано випадки зараження новим штамом, а також розширювати тестування та відстежувати контакти хворих на COVID-19.

Країнам Євросоюзу рекомендується розглянути можливість ревакцинації осіб віком від 40 років, щоб захистити найвразливіші категорії людей. Потім прищепити дорослих віком від 18 років принаймні через шість місяців після завершення першого курсу вакцинації для підвищення захисту від інфекції через зниження імунітету. Це потенційно може знизити передачу вірусу серед населення та запобігти додатковій госпіталізації та летальним випадкам серед хворих.