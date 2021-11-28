Комаровський розповів, як правильно зберігати продукти

Доктор Комаровський навів кілька фактів про такий сучасний спосіб тривалого зберігання продуктів, як їх заморозка. Заслужений лікар впевнений, що заморозка - найкращий спосіб для того, щоб максимально зберегти користь їжі, проте є важливі "але", пише Світлана Мащенко, РБК-Україна.

Педіатр радить пам'ятати про цифру "-18". Саме при таких градусах і нижче повинні зберігатися продукти. Про це важливо пам'ятати при покупці холодильника або морозильної камери.

Важливі правила заморозки продуктів

Продукти повинні бути максимально свіжими до того моменту, коли ви вирішите їх заморозити.

Уважно читайте інструкцію до морозильної камери. Наприклад, там є відсіки "для зберігання" і "для заморозки". Це означає, що незаморожені продукти не можна класти поруч з уже замороженими.

У морозильній камері не повинно бути циркуляції повітря, на відміну від холодильника

"Коли ви щось зберігаєте в холодильнику, дуже важливо, щоб там була циркуляція повітря. Тобто якщо в звичайному холодильнику продукти стоять щільно, і повітря між ними не циркулює, то це дуже небезпечно. Температура не знижується, не охолоджуються продукти. То в морозильній камері - все навпаки... В ідеалі порожнього місця бути не повинно" , - стверджує лікар.

Якщо ж в морозильній камері є порожнє місце, заповніть його льодом. Він стане в нагоді, наприклад, в разі травм, а також відсутності електрики.

Як потрібно зберігати продукти в морозилці:

Заморожуйте завжди холодне - спочатку остудіть, а потім в морозилку.

Заморожуйте малими порціями, щоб потім "не відпилювати" від великого шматка або не розморожувати все відразу і знову не заморожувати.

Заморожуйте в спеціальних щільних пакетах і ємностях, а не у звичайних "кульочках". На них є відсіки для записок, на яких можна написати дату.

Заморожуйте бланшовані продукти. Наприклад, моркву можна натерти, покласти в сито, і на 30 секунд опустити в окріп або пар. Тоді продукти будуть зберігатися значно довше.

Зіпсовані продукти заморожувати заборонено