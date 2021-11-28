Фінансовий гороскоп на тиждень із 29 листопада по 5 грудня

Цього тижня листопад поступиться своїми правами грудню. Новий тиждень принесе нам багато цікавого, але стане джерелом і небезпек, включаючи неприємності у фінансовій сфері, повідомляє Слова і Фрази.

Овен

Овнам буде дуже складно цього тижня сфокусуватись на роботі та бізнесі. Овнам цей тиждень може принести деякі приємні моменти. Наприклад, в середині тижня у людей цього Знака можуть вирішитися дрібні проблеми, які не давали довгий час вдихнути на повні груди. Зосередженість допоможе Овнам досягти фінансових успіхів та утримати удачу поряд.

Телець

Астрологи рекомендують Тельцям навчитися працювати в команді, щоб мінімізувати ймовірність фінансових проблем та негараздів на роботі загалом. Фінансовий добробут залежатиме від уміння знаходити баланс між роботою та відпочинком. Перевтоми вкрай негативно позначаться на фінансовому становищі цих людей. Негативний вплив планет може вибити Тельців із колії. У цей час важливо зберігати спокій і приймати рішення виважено на холодну голову.

Близнюки

Близнюкам поки що варто призупинити поточні справи, якщо звичайно, є така можливість. Астрологи радять людям цього Знаку задуматися про майбутнє, спробувати зайнятися плануванням. Фінансове благополуччя Близнюкам вдасться зберегти за допомогою емоційної стійкості та вміння запобігати конфліктам. Енергетика планет цього тижня буде переважно негативною, що призведе до зіткнень у діловому середовищі.

Рак

Понеділок стане найнебезпечнішим днем через вкрай негативний аспект Меркурія з Сонцем. У суботу сплутає карти затемнення. У середині тижня у Раків буде вікно, в яке варто повністю віддавати себе фінансовим справам та покупкам. У цей час важливо зберігати пильність і відмовитися від потурання емоціям. Така тактика допоможе Ракам упоратися з будь-якими проблемами та виключити грошовий відтік. Можливо, доведеться стати самостійнішими.

Лев

Робочий процес Левів від зірок і планет не постраждає, зате можуть з'явитися фінансові затримки. Астрологи наполегливо рекомендують людям цього Знака ретельніше продумувати умови співпраці з клієнтами та роботодавцями. Це допоможе уникнути неприємних ситуацій. Якщо хтось буде викручуватись і говорити розмито, це буде знаком того, що потрібно призупинити співпрацю.

Діва

Дів, яким не властива лінь, може накрити незрозуміла апатія. Це пов'язано із занепадом сприятливої енергії планет і зірок. Можливо, цього тижня не варто займатися грошовими питаннями. Не треба звертати увагу на сторонніх людей та їхню думку. Потрібно уникати перепадів настрою, спілкування з негативними людьми. У поганому настрої Діви можуть втратити продуктивність. Особливо це стосуватиметься представників творчих професій.

Терези

Терезам цього тижня доведеться зустрітися з проблемами щодо впевненості в собі. Грошові потоки ослабнуть, тому Терези можуть зустрітися з труднощами у здійсненні задуманого. Наприкінці тижня астрологи наполегливо радять не робити дорогих покупок. Експерти рекомендують своєчасно відпочивати та слідувати планам на кожен день. Фінансові проблеми загрожують Терезам також у разі сильної перевтоми. Це означає, що зараз не можна працювати без перерв.

Скорпіон

Скорпіонам бажано звернути увагу не лише на ділову сферу життя, а й на справи вдома. Вплив планет несприятливий, але не для вирішення фінансових завдань. Дрібні негаразди не завдадуть клопоту, якщо вирішувати їх у міру надходження. Не треба ризикувати, давати гроші у борг. Дуже важливо припинити звертати увагу на розмови за спиною. Припинити появу пліток все одно не вийде. Успіх у роботі та фінансовій сфері зараз відходить на другий план.

Стрілець

Справа в тому, що зірки та планети зараз поки не в дусі. Звичні справи будуть приносити трохи менше користі, але це не означає, що треба переставати діяти. На стику осені та зими астрологи рекомендують зосередитися на справах, які приносять радість. Позитивний настрій допоможе знайти спосіб впоратися з багатьма фінансовими та робочими труднощами. Можуть статися раптові підйоми сил у середині тижня.

Козеріг

У цих людей фінансові складнощі можуть виникнути лише в тому випадку, якщо вони піддадуться спокусі витратити накопичення на безглузді та непотрібні речі. Найнебезпечнішим днем для витрат буде 29 листопада через несприятливий аспект Меркурія та Сонця. На початку та наприкінці тижня варто побоюватися обману.

Водолій﻿

Справа в тому, що фінансового успіху буде дуже мало, а енергетика зірок стане вкрай несприятливою. Не варто розпочинати нові справи, відкривати новий бізнес та змінювати роботу. Велику увагу Водоліям потрібно приділяти аналізу людей, які їх оточуватимуть. Цілком можливо, що цього тижня в їхньому житті з'являться далеко не найприємніші особистості, які говоритимуть одне, а робитимуть зовсім інше. Щоб зберегти фінансову удачу поряд, астрологи радять Водоліям не поспішати з рішеннями.

Риби

Рибам, швидше за все, суджено зустрітися на роботі та в бізнесі з неприємними людьми. Усім, хто працює у великій команді, доведеться суттєвий час витратити на налагодження стосунків усередині колективу, а не на роботу. Воно того варте, адже якщо працювати в дисонансі, можна втратити багато грошей чи повагу клієнтів, що ще гірше. Бажано кинути всі сили на завершення важливих справ, це допоможе рибам залишитися на плаву.