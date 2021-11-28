Земан призначив Фіалу прем’єр-міністром Чехії

Президент Чехії Мілош Земан через 50 днів після виборів призначив у неділю лідера нової коаліції Петра Фіалу прем’єр-міністром, повідомляє Європейська правда.

Церемонія транслювалась в ефірі чеських ЗМІ.

Під час церемонії Земен і Фіала були розділені прозорим бар’єром через нещодавній позитивний тест президента на коронавірус.

Спочатку Земан хотів призначити Фіалу прем'єр-міністром у п'ятницю, але позитивний тест на COVID-19 не дозволив йому це зробити.

Після позитивного тесту Земана знову госпіталізували та виписали в суботу. Проте наступні два тижні він повинен залишатися в ізоляції.

Поки що поточний порядок денний уряду залишається за Андреєм Бабішем, його кабінет керуватиме, доки Мілош Земан не призначить усіх міністрів, яких запропонує Фіала.

Це має статися за кілька тижнів. Президент заявив, що хотів би поговорити з усіма особисто. Він має конкретні застереження щодо кандидата у міністри закордонних справ.