Джошуа відмовиться від бою з Усиком: названо умову

Британський боксер Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) заявив, що відмовиться від термінового поєдинку-реваншу з володарем поясів за версіями WBA, IBF, WBO та IBO Олександром Усиком (19-0, 13 КО), якщо отримає достатню суму відступних. Тоді українець та Тайсон Ф'юрі (31-0-1, 22 КО) навесні визначать абсолютного чемпіона дивізіону, повідомляє Обозреватель.

ЕйДжей готується до реваншу з нашим співвітчизником, який за контрактом має провести повторну зустріч із британським бійцем і не може одразу вийти на Ф'юрі. Тайсон же просить Джошуа дати йому дорогу, щоб він міг швидше вийти в ринг проти Усика.

За словами британця, для нього гроші важливі, але ще більшу цінність займає репутація. За ступенем зменшення для Джошуа важливо: повага, спадщина, фінанси.