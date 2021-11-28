Джошуа відмовиться від бою з Усиком: названо умову
Британський боксер Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) заявив, що відмовиться від термінового поєдинку-реваншу з володарем поясів за версіями WBA, IBF, WBO та IBO Олександром Усиком (19-0, 13 КО), якщо отримає достатню суму відступних. Тоді українець та Тайсон Ф'юрі (31-0-1, 22 КО) навесні визначать абсолютного чемпіона дивізіону, повідомляє Обозреватель.
ЕйДжей готується до реваншу з нашим співвітчизником, який за контрактом має провести повторну зустріч із британським бійцем і не може одразу вийти на Ф'юрі. Тайсон же просить Джошуа дати йому дорогу, щоб він міг швидше вийти в ринг проти Усика.
За словами британця, для нього гроші важливі, але ще більшу цінність займає репутація. За ступенем зменшення для Джошуа важливо: повага, спадщина, фінанси.
"Якщо гроші будуть правильними, нам доведеться розглянути пропозицію. Але повага для мене набагато цінніша, ніж гроші. Так що відразу йде повага, потім – моя репутація після відходу з надважкої ваги, а на третьому місці – реноме найрозумнішого бізнесмена", – сказав Джошуа для iFL TV, переклад якого наводить fightnews.info.