Чи вийде Україна на ЧС-2022: котирування букмекерів

Збірна України з футболу не проб'ється на чемпіонат світу-2022, впевнені букмекери. Фінальна частина мундіалю відбудеться у листопаді-грудні 2022 року, повідомляє Обозреватель.

Котирування на вихід "жовто-синіх" на ЧС-2022 становлять 4,33.

На думку аналітиків, переможницею Шляху А у плей-офф відбору стане команда Австрії. Її успіх оцінюється показником 2,875. Також фахівці не вірять у прохід Шотландії чи Уельсу.

Прогноз букмекерів

Зазначимо, що Україна також не вважається фаворитом у протистоянні із Шотландією у стиковому матчі відбору на чемпіонат світу-2022. Поєдинок

На думку букмекерів, коефіцієнти на перемогу підопічних Петракова становлять від 2,875 до 3. Успіх шотландської команди оцінюється показником від 2,375 до 2,6.

Прогноз букмекерів

У заключному поєдинку кваліфікації наші футболісти обіграли у гостях боснійців.