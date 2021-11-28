Частка лоукостерів в аеропорту "Бориспіль" досягла 40%

Трафік гібридних авіакомпаній та лоукостерів досяг 40% від загального пасажиропотоку аеропорту Бориспіль на міжнародних регулярних рейсах у 2021 році, повідомляє Avianews.

Про це заявив гендиректор підприємства Олексій Дубревський на форумі "Авіація та туризм".

Ще 2017 року їхня частка становила 3%, а докризового 2019 року — 17%.

За словами Дубревського, це пов'язано зі структурними змінами на всьому ринку, оскільки пасажири стали частіше літати лоукостерами, які виконують прямі рейси, а не класичними авіакомпаніями, які забезпечують пересадку до базового аеропорту.

Він навів приклад Борисполя, де частка трансферу в загальному пасажиропотоці 2021 року становила лише 3%. У 2017 році вона була на рівні 28%, у 2019 році - 21%.

Дубревський спрогнозував, що зростання частки гібридних авіакомпаній та лоукостерів триватиме.

У 2021 році аеропорт Бориспіль розраховує обслужити 9,5 млн пасажирів, що складе 62% від показника докризового 2019 року.

Керівник підприємства зазначив, що відновлення йде за оптимістичним сценарієм, і основними драйверами цього є лоукостери та чартерні авіакомпанії.

Число пасажирів на чартерах в аеропорту Бориспіль за 10 місяців 2021 року вже перевищило аналогічний показник 2019 року. Основними перевізниками стали Azur Air Ukraine, МАУ, SkyUp та Windrose ("Роза Вітрів").