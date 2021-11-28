У Швейцарії проходить референдум про COVID-сертифікати

У Швейцарії в неділю, 28 листопада, проходить референдум щодо правових основ COVID-сертифікатів, повідомляє Deutsche Welle.

В умовах посилення політичної напруженості учасникам плебісциту запропоновано висловити ставлення до вже введених санітарних перепусток з QR-кодами, які видають на основі "правила 3G" – скорочення від genesen, geimpft, getestet ("перехворів", "щеплений", "протестований"). Такі перепустки необхідні, зокрема, для відвідування великих культурних заходів та ресторанів.

Згідно з опитуваннями, дві третини виборців підтримують чинне COVID-законодавство, але експерти побоюються подальшого зростання напруженості через політику влади щодо боротьби з коронавірусом. За даними поліції, політичні діячі у Швейцарії отримують безпрецедентно велику кількість загроз. Правоохоронні органи були змушені посилити охорону цілої низки політиків, зокрема міністра охорони здоров'я Олена Берсе.

Останніми тижнями критики "антиковідних" обмежень багаторазово влаштовували акції протесту по всій країні. Деякі акції переростали у зіткнення демонстрантів із поліцією.