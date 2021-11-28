У МОЗ Франції не виключили, що Омікрон вже циркулює в країні

Міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран у неділю заявив, що новий штам COVID-19 Омікрон може вже циркулювати у Франції, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Поки що немає підтвердження, але це питання кількох годин" , - заявив він журналістам у центрі вакцинації в Парижі.

За останній час штам COVID-19 Омікрон виявили також у кількох європейських країнах - у Німеччині, Італії, Британії, Нідерландах і в Бельгії. Крім того, про заражених "омікроном" на своїх територіях повідомила влада Гонконгу та Ізраїлю.

Штам COVID-19, який отримав у ВООЗ позначення Омікрон, було виявлено на півдні Африки. Фахівці вважають, що він може становити загрозу, оскільки поширюється набагато швидше, ніж інші штами, які виявляли вчені за період пандемії, і він містить велику кількість мутацій.