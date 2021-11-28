ПриватБанк знизить комісію за операції з POS-терміналами
ПриватБанк планує знизити розмір комісії, що стягується з кожної покупки, оплата за якою здійснюється через POS-термінал банку, повідомляє UBR.
Про це заявили у пресслужбі фінустанови.
Там пояснили, що 80% цієї комісії (еквайрингу) визначалася ставкою інтерчейндж – її встановлюють міжнародні платіжні системи (МПС), але перераховується вона на користь банків, які випустили платіжну картку, якою було здійснено купівлю.
З 26 листопада Visa та Mastercard вирішили знизити ставки інтерчейнджу до 1,2%. Це дозволить здешевити послугу для користувачів POS-терміналів банків. Наразі стандартний тариф для торговців за еквайринг у ПриватБанку становить 2%.
"ПриватБанк готовий знижувати комісії для торговців починаючи з моменту зниження ставок платіжними системами. З кожним партнером ми будуємо відносини виходячи із справедливого ціноутворення, в якому головним фактором витрат є комісія інтерчейндж, яку ми, як банк-еквайєр, віддаємо банкам, які випустили картку" , – пояснили своє рішення у банку.
При цьому там не вказали на який рівень планується опустити ставку еквайрингу.
У "Приваті" також зауважили, що за картами з високим рівнем інтерчейнджу та кешбек-програмами на користь банку-емітента часто йде до 95% комісії, отриманої від торговця. Тому для бізнесу, особливо з високим оборотом, зменшення операційних витрат на еквайринг буде відчутним, вважають у держбанку.
Там переконані, що торговельний еквайринг може стати більш доступним для торговців як роздрібних, так і мережевих.
Не позначиться негативне зниження еквайрингової ставки і на тих банках, які активно розвивали мережу POS-терміналів, і карткову емісію.
Однак інші фінустанови можуть мати справу з труднощами.
"Можливо, банки, які займалися виключно емісією та отримували "профіт" за рахунок високого інтерчейнджу, це змусить перебудовувати бізнес. І подивитися у бік еквайрингу та торговців, які і були початковим джерелом для щедрих кешбек-програм" , - припустили в "ПриватБанку".