ПриватБанк знизить комісію за операції з POS-терміналами

ПриватБанк планує знизити розмір комісії, що стягується з кожної покупки, оплата за якою здійснюється через POS-термінал банку, повідомляє UBR.

Про це заявили у пресслужбі фінустанови.

Там пояснили, що 80% цієї комісії (еквайрингу) визначалася ставкою інтерчейндж – її встановлюють міжнародні платіжні системи (МПС), але перераховується вона на користь банків, які випустили платіжну картку, якою було здійснено купівлю.

З 26 листопада Visa та Mastercard вирішили знизити ставки інтерчейнджу до 1,2%. Це дозволить здешевити послугу для користувачів POS-терміналів банків. Наразі стандартний тариф для торговців за еквайринг у ПриватБанку становить 2%.

"ПриватБанк готовий знижувати комісії для торговців починаючи з моменту зниження ставок платіжними системами. З кожним партнером ми будуємо відносини виходячи із справедливого ціноутворення, в якому головним фактором витрат є комісія інтерчейндж, яку ми, як банк-еквайєр, віддаємо банкам, які випустили картку" , – пояснили своє рішення у банку.

При цьому там не вказали на який рівень планується опустити ставку еквайрингу.

У "Приваті" також зауважили, що за картами з високим рівнем інтерчейнджу та кешбек-програмами на користь банку-емітента часто йде до 95% комісії, отриманої від торговця. Тому для бізнесу, особливо з високим оборотом, зменшення операційних витрат на еквайринг буде відчутним, вважають у держбанку.

Там переконані, що торговельний еквайринг може стати більш доступним для торговців як роздрібних, так і мережевих.

Не позначиться негативне зниження еквайрингової ставки і на тих банках, які активно розвивали мережу POS-терміналів, і карткову емісію.

Однак інші фінустанови можуть мати справу з труднощами.