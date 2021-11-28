Steam встановила новий рекорд користувачів онлайн

Цифровий майданчик Steam поставила новий рекорд за кількістю користувачів, що одночасно перебувають в онлайні, повідомляє 3Dnews.

Портал SteamDB, який відстежує різні зміни в магазині Valve, повідомив, що на піку платформою користувалися 27 182 165 осіб.

Попередній рекорд 26,9 млн був встановлений у квітні цього року. У лютому Steam міг похвалитися онлайном 26 мільйонів. Торік, на тлі пандемії, платформа шість разів била власний рекорд за одночасною кількістю користувачів.

Нове досягнення Steam викликане осіннім розпродажем зі знижками на 47 тисяч ігор, доповнень та додатків. У рамках акції Cyberpunk 2077 вперше отримала знижку 50%, а самому проекту вдалося підвищити свій рейтинг до 76% за оцінками користувачів. Піковий онлайн у рольовому екшені студії CD Projekt RED на розпродажі становив 25 294 особи.

Лідерами ж з пікового добового онлайну на 28 листопада є Counter-Strike: Global Offensive (941571), Dota 2 (680734), PUBG: BATTLEGROUNDS (341570), Apex Legends (234487) і New World (1).