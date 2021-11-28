Steam встановила новий рекорд користувачів онлайн

Steam встановила новий рекорд користувачів онлайн
Фото: Wikipedia

Цифровий майданчик Steam поставила новий рекорд за кількістю користувачів, що одночасно перебувають в онлайні, повідомляє 3Dnews.

Портал SteamDB, який відстежує різні зміни в магазині Valve, повідомив, що на піку платформою користувалися 27 182 165 осіб.

Попередній рекорд 26,9 млн був встановлений у квітні цього року. У лютому Steam міг похвалитися онлайном 26 мільйонів. Торік, на тлі пандемії, платформа шість разів била власний рекорд за одночасною кількістю користувачів.

Джерело: SteamDB

Нове досягнення Steam викликане осіннім розпродажем зі знижками на 47 тисяч ігор, доповнень та додатків. У рамках акції Cyberpunk 2077 вперше отримала знижку 50%, а самому проекту вдалося підвищити свій рейтинг до 76% за оцінками користувачів. Піковий онлайн у рольовому екшені студії CD Projekt RED на розпродажі становив 25 294 особи.

Лідерами ж з пікового добового онлайну на 28 листопада є Counter-Strike: Global Offensive (941571), Dota 2 (680734), PUBG: BATTLEGROUNDS (341570), Apex Legends (234487) і New World (1).

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