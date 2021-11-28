Названо основні симптоми COVID-19 у вакцинованих

Названо два основні симптоми зараження COVID-19, які не можна ігнорувати вакцинованим, повідомляє Лента.Ру.

Маючи дані мільйонів користувачів програми ZOE COVID, що відстежує частоту прояву ознак інфекції, виділено два симптоми, на які варто звернути увагу щепленим людям. Перший — кашель, а другий — чхання.

З появою однієї чи двох ознак необхідно залишитися вдома та пройти тест на коронавірус. Саме ці симптоми забезпечують передачу вірусу від однієї людини до іншої, тому їх ігнорування загрожує поширенням захворювання.