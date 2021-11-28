Китай направив 27 бойових літаків до зони ППО Тайваню

Військово-повітряні сили (ВПС) Народно-визвольної армії Китаю (НОАК) направили до зони розпізнавання протиповітряної оборони (ППО) Тайваню 27 бойових літаків, повідомляє ТАСС.

Про це пише у неділю центральне інформаційне агентство острова.

За його даними, військова авіація КНР здійснила вдень обліт акваторії на південний захід і на південний схід від острова. Серед бойових машин, що брали участь у маневрі, - багатоцільові винищувачі J-10, J-11 та J-16, бомбардувальники H-6, літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління KJ-500, а також транспортний літак Y-9 та заправник Y-20U .

Виліт бойової техніки НВАК відбувся на тлі другої за цей місяць поїздки делегації конгресменів США на Тайвань. Як заявив раніше офіційний представник МЗС КНР Чжао Ліцзянь, китайська влада вкрай незадоволена цим візитом і вже зробила серйозну виставу американському уряду.