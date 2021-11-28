Ханука 2021 - історія, традиції та привітання зі святом

Щорічно євреї запалюють ханукальні свічки на честь одного з головних релігійних урочистостей - свята Хануки, повідомляє УНІАН.

Подія має другу назву "Свято вогнів". У 2021 році іудеї починають відзначають його з 28 листопада по 6 грудня. Щороку дата змінюється, але тільки в григоріанському календарі. Якщо орієнтуватися за іудейським календарем, то свято завжди випадає на 25 число кіслева місяця.

Ханука - історія торжества

Як запалювати ханукію - легенди і традиції

Що не можна робити на Хануку

Ханука - історія торжества

Як виникло іудейське диво / Фото: УНІАН

У 332 році до н.е. Іудея добровільно перейшла під владу Олександра Македонського, який не втручався в справи євреїв так само, як і єгипетські правителі, які прийшли до влади після смерті Македонського в 323 році до н. е. але в 198 році до н. е. вони були розгромлені і управляти державою стали греки.

Культура нових царів поступово проникала в іудейську, а в 175 році до н.е., коли до влади прийшов Антіох Епіфан, утиск євреїв набув особливо жорстких форм. Новий правитель дав своє ім'я Єрусалиму, храм розграбували, а Тору назвали забороненою книгою.

Не бажаючи миритися з політикою нової влади, сім'я Маккавеїв почала чинити опір. Люди зібрали армію і, не даючи противнику здобути перемогу через кількісну перевагу, нападали на окремі грецькі війська. За три роки повстанська армія звільнила Єрусалим і витіснила Іновірців.

Як запалювати ханукію - легенди і традиції

Згідно з переказами, після перемоги юдеї піднялися на Храмову гору, де знайшли золоту менору і масло. Одна біда - його вистачило б для вогню на один день. Тим не менш, чудесним чином полум'я горіло вісім днів і заново освятило храм. З тих пір кожен юдей знає, про що єврейська мудрість: "Трохи світла достатньо для того, щоб розсіяти велику темряву".

Саме тому зараз євреї запалюють ханукию так: в один день - одна свічка, у другій - дві, в третій - три і так до восьми. Нові свічки додають зліва направо і запалюють їх від шамаша - додаткового світильника. Такий обряд обов'язковий навіть для бідняків - після цього необхідно прочитати молитву "галель".

Що не можна робити на Хануку

Ханукальні традиції і заборони/ фото ua.depositphotos.com

Іудеї в усьому світі дотримуються традиції і ні в якому разі не порушують правила.

Богообраному народу заборонено:

використовувати ханукальні свічки для читання, роботи або в інших цілях - їх потрібно поставити на підвіконня, щоб сповістити людей про диво;

після свята залишати масло і гноти - їх необхідно спалити, щоб очистити будинок від негативної енергетики;

працювати фізично - це стосується дівчат, так як, за переказами, армія врятувала жінок від знущань багато століть тому.

Також в цей день не можна поститися, тому євреї накривають пишні столи. Головна страва свята - Їжа з маслом, наприклад, оладки або пончики. Масло - символ події дива, тому іудеї особливо шанують цей продукт і відправляють один одному привітання з Ханукою.