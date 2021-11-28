Майже половина б/в машин із США мають приховані дефекти

Український ринок уживаного транспорту заполонили автомобілі зі США, які ввозяться як офіційний імпорт, і стали альтернативою незаконним євробляхам. Проте експерти попереджають, що поряд з машинами у хорошому стані, у більшості випадків у таких варіантів згодом виявляються приховані дефекти та неякісний ремонт, повідомляє UBR.

"До різноманітних хитрощів продавці вдаються, щоб підвищити ліквідність свого товару" , - коментує засновник компанії з підбору автомобілів Car4you Володимир Валуйськи .

При продажі машин із сильними пошкодженнями найчастіше поширена схема із заміною vin-коду. Продавець виставляє авто на продаж та не вказує номер кузова. Після отримання запиту від клієнта він надає дані, але вже з іншого автомобіля.

І хоча машина буде такого ж року випуску, кольору, комплектації, але з меншими пошкодженнями. У результаті під час огляду покупець акцентує увагу на зовсім іншій частині автомобіля, і пропускає головний недолік.

"Бують випадки, що на СТО під час огляду також можуть не помітити і вчасно не повідомити покупця про реальний стан машини, тому завжди необхідно звіряти вказаний vin-код з фактичним" , - попереджає Валуйський.

Другою за поширеністю схемою "розлучення" покупців імпортних машин є заміна запчастин. Найчастіше подібну хитрість пускають у хід щодо нішевих моделей, у яких окремі деталі мають суттєву вартість.

Наприклад, у разі подушок безпеки на фотографіях з аукціону видно, що безпека не спрацьовувала. Про це говорять і звіти про експлуатацію машини: записів про спрацювання подушок немає.

А вже за фактом огляду, кажуть у компанії Car4you, виявляється, що вони або відсутні або замінені на відновлені або неоригінальні.

Таким чином, при покупці автомобілів зі США експерт рекомендує звертатися до фахівців, які мають необхідні знання та навички, щоб провести якісну діагностику перед покупкою і не стати жертвою шахраїв.

Відомі також випадки, коли ті ж самі недобросовісні продавці прикриваються авторитетом фірм з підбору авто. Все частіше їм дзвонять покупці з питанням, чи справді вони оглядали даний автомобіль, оскільки їх запевнили, що експерти даної компанії машину вже вивчали і констатували добрий стан і рекомендували до придбання.