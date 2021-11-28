Гороскоп на 29 листопада: що чекає на всі знаки Зодіаку
Астрологи склали гороскоп на 28 листопада 2021 року для всіх знаків Зодіаку, повідомляє УНІАН.
Овен
Завтра у Овнів не буде ніяких потрясінь. День пройде легко і невимушено.
Телець
А ось у Тельців може бути внутрішня напруженість, яка з'явиться з невідомих причин.
Близнюки
Вам рекомендується з самого ранку налаштувати себе на позитивний лад.
Рак
Ракам потрібно відпочити в колі сім'ї.
Лев
Обставини завтра будуть змушувати вас боротися зі своєю лінню.
Діва
На вас чекають сюрпризи на любовному терені. Може спалахнути пристрасть з партнером або ви можете закохатися в якогось іншого.
Терези
У вас може раптово виникнути напад злості і роздратування.
Скорпіон
Вам не варто противитися обставинам. Пливіть за течією.
Стрілець
Ваш творчий потенціал допоможе вам завтра досягти своєї мети.
Козоріг
Ви дуже ритмічна людина, і завтра ви доведете це в черговий раз.
Водолій
День пройде спокійно і досить весело.
Риби
Ви ризикуєте познайомитися з новими людьми, які повністю змінять ваше життя.