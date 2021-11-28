Гороскоп на 29 листопада: що чекає на всі знаки Зодіаку

Астрологи склали гороскоп на 28 листопада 2021 року для всіх знаків Зодіаку, повідомляє УНІАН.

Овен

Завтра у Овнів не буде ніяких потрясінь. День пройде легко і невимушено.

Телець

А ось у Тельців може бути внутрішня напруженість, яка з'явиться з невідомих причин.

Близнюки

Вам рекомендується з самого ранку налаштувати себе на позитивний лад.

Рак

Ракам потрібно відпочити в колі сім'ї.

Лев

Обставини завтра будуть змушувати вас боротися зі своєю лінню.

Діва

На вас чекають сюрпризи на любовному терені. Може спалахнути пристрасть з партнером або ви можете закохатися в якогось іншого.

Терези

У вас може раптово виникнути напад злості і роздратування.

Скорпіон

Вам не варто противитися обставинам. Пливіть за течією.

Стрілець

Ваш творчий потенціал допоможе вам завтра досягти своєї мети.

Козоріг

Ви дуже ритмічна людина, і завтра ви доведете це в черговий раз.

Водолій

День пройде спокійно і досить весело.

Риби

Ви ризикуєте познайомитися з новими людьми, які повністю змінять ваше життя.