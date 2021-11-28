Німеччина закликала відмовитися від санкцій проти "Північного потоку-2"

Уряд Німеччини закликав членів американського Конгресу відмовитися від санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2", повідомляє УНІАН.

Про це пише Axios з посиланням на документи.

У Німеччині вважають, що санкції "послаблять" довіру до США та "у кінцевому підсумку завдадуть шкоди трансатлантичній єдності".

У Берліні продовжують наполягати на тому, що газопровід не загрожує Україні, поки через її територію здійснюється транзит газу.

Нагадаємо, за прогнозами МВФ, запуск газопроводу "Північний потік-2" може призвести до скорочення доходів України від транзиту газу на 40%, до 1,2 млрд дол. на рік до 2024 року, поки діє нинішній контракт з "Газпромом" на транзит.

Україна хоче продовжити дію контракту з "Газпромом" про транзит газу на 15 років.

Голова правління "Нафтогазу України" Юрій Вітренко вважає, що Росія навмисно зменшує обсяги транзиту газу через Україну, щоб шантажувати Європу та змусити якомога швидше сертифікувати "Північний потік-2".