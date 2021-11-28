У ВООЗ пояснили назву нового штаму COVID-19

Даючи позначення хворобам і вірусам, організація завжди намагається уникати образ та незручностей, повідомляє Корреспондент.

Всесвітня організація охорони здоров'я пояснила, чому дала назву новому штаму коронавірусу з Південної Африки за 15-ю літерою грецького алфавіту омікрон, пропустивши "ню" (nu) та "ксі" (xi).

Це було зроблено для того, щоб уникнути співзвучності та плутанини різними мовами. Так, nu схожа на англійське слово new (новий), а xi є поширеним прізвищем у Китаї (наприклад, така у голови компартії КНР Сі Цзіньпіна).

У прес-службі ВООЗ наголосили, що, даючи позначення хворобам та вірусам, організація завжди намагається уникати "образ для будь-якої культурної, соціальної, національної, регіональної, професійної чи етнічної групи".

З травня 2021 року Всесвітня організація охорони здоров'я вирішила відмовитися від географічної прив'язки у найменуванні варіантів коронавірусу і стала називати штами, які "викликають побоювання" або "викликають інтерес", за літерами грецького алфавіту.

Нагадаємо, що у групі штамів, що викликають побоювання у ВООЗ, зараз перебувають п'ять варіантів коронавірусу: альфа, бета, гама, дельта та омікрон. Про появу останнього, що відрізняється великою кількістю мутацій, повідомили наприкінці листопада вчені з Південної Африки. Новий штам вже виявили у Великій Британії, Бельгії, Італії, Німеччині, Нідерландах, Ізраїлі.