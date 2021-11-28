Порошенко має намір відвідати США

На Заході немає втоми від України, а цю тезу просуває кремлівська пропаганда. Про це в ексклюзивному інтерв´ю програмі The Week сказав п’ятий Президент Петро Порошенко. Він також добавив, що після поїздки до Канади планує візит у США, повідомляє Обозреватель.

"Ніякої втоми від України немає. Це наратив, який розповсюджується Путіним, називається "Ukraine fatigue". Мені вдалося це здолати під час міграційної кризи 2016 року. Це вдалося здолати і під час введення безвізу в 2016-2018 роках, і щодо продовження співпраці включно з макрофінансовою допомогою Євросоюзу. Всі роки мого президентства" , – констатує Порошенко.

"Я, повернувшись з європейського турне, з Канади, зараз планую відвідати Сполучені Штати Америки з однією метою – відновлення проукраїнської коаліції після ковідної перерви" , – повідомив лідер "Євросолідарності".

"Питання пріоритету грошей, а не цінностей – це один з елементів гібридної війни, яка раніше Путіним велася проти України. А сьогодні вона ведеться проти Європи. Це саме те, про що ми попереджали з самого початку агресії проти нашої держави. Міграційна криза, яка організована сьогодні на кордоні балтійських країн і Польщі з боку Білорусі. Ситуація у Боснії і Герцоговині, коли ця балканська країна знаходиться під реальною загрозою припинення існування. Втручання у вибори значної кількості європейських країн з боку Російської Федерації означає одне – Путін робить атаку на цінності, цілісність, єдність європейських країн і трансатлантичну єдність зі Сполученими Штатами і Канадою" , – переконаний п’ятий Президент.