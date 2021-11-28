У Києві заборонили роботу громадського транспорту без опалення
Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник затвердив розпорядження про профілактичні заходи в Києві в епідемічні сезони 2021 та 2022 років. Заборонено роботу громадського транспорту без опалення, повідомляє РБК-Україна.
Про це пише Офіційний портал Києва.
Згідно з документом, Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради зобов'язаний забезпечити:
- недопущення виходу громадського транспорту на маршрути з несправною опалювальною системою;
- організацію вологого прибирання пасажирського транспорту після закінчення робочої зміни.