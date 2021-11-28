У Києві вшанували пам'ять Павла Шеремета

У Києві пройшла акція, присвячена загиблому білоруському та українському журналісту Павлу Шеремету, якому 28 листопада виповнилося б 50 років, повідомляє Радіо Свобода.

Акцію, ініційовану Білоруською асоціацією журналістів, підтримали українські журналісти та низка білоруських неурядових організацій.

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""З 1990-х Павло показує нам, білоруським журналістам, як робиться справжня, смілива репортерська робота. Пам’ять про Павла не може зникнути. Ми не можемо зібратися в Мінську, провести вечір пам’яті, згадати це. Але ми тут, на місці, де закінчилося життя Павла, де його жахливо вбили, щоб залякати інших журналістів-розслідувачів, публіцистів. Але його ім’я, його творчість і життя продовжуються в нашій пам’яті" , – зазначив заступник голови БАЖ Борис Гарецький.

Журналісти запалили свічки та поклали квіти до пам'ятника Павлу Шеремету у Києві неподалік місця його загибелі.

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Глава Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко додав, що для українських журналістів є прикладом того, як білоруські журналісти відстоюють свої права в умовах жорстких репресій.

"Павло Шеремет стає символом і прикладом журналістської місії та служіння професії для багатьох, особливо молодих журналістів, але такі меморіальні акції, як сьогодні до 50-річчя від дня його народження, – це можливість сказати, що Павло – це не лише символ, але й висловити слова підтримки рідним, матері та друзям" , – сказав Сергій Таміленко.

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Павло Шеремет народився 1971 року в Мінську. За свою журналістську кар'єру працював ведучим щотижневої аналітичної програми "Проспект" Білоруського ТБ, головним редактором "Білоруської ділової газети", завідувачем білоруського бюро Громадського російського телебачення (ГРТ — згодом "Перший канал") та власним кореспондентом ГРТ у Білорусі, спеціальним кореспондентом програми "Новини" і "Час" дирекції інформаційних програм ГРТ, шеф-редактором російської та зарубіжної кореспондентської мережі дирекції інформаційних програм ГРТ. Був ведучим щотижневої аналітичної програми "Час".

З 2012 року Шеремет мешкав в Україні. Останні роки працював в "Українській правді", був ведучим на радіо "Вісті".

Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року, коли його машина вибухнула на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка у самому центрі Києва.