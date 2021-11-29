Бутусов розповів, кого вважає замовником розслідування ДБР

Журналіст Юрій Бутусов прокоментував справу Державного бюро розслідувань проти себе через відео стрілянину з гаубиці, повідомляє Україна 24.

Свою думку він висловив у ефірі телеканалу "Україна 24".

"Можу сказати, що після пресконференції за вказівкою безпосередньо президента Зеленського з численними порушеннями законодавства проти мене відкрили цю божевільну незаконну кримінальну справу, яка суперечить законам України.

Я хочу зазначити, що чинний в.о. голови ДБР Сухачов провалив іспит на знання законодавства, коли подавався на конкурс, це офіційна інформація. Вони його призначили одразу на керівну посаду. Це все, звісно, ​​робилося на замовлення. Я можу сказати одне: у нас в Україні робиться впорядкований хаос, керований хаос. На жаль, він керується з Кремля" , - сказав він.

Бутусов розповів, чому вважає, що українська влада управляється із Москви.

"Я скажу важливу ознаку того, чому вважаю замовником цієї справи проти мене саме росіян. Тому що за цією статтею, 437 — планування розв'язування та ведення агресивної війни — ДБР порушило справу проти мене, але за вісім років війни за цією статтею не порушено справу проти Володимира Путіна. Вам може це здаватися анекдотом, але президент Росії, який наказав стріляти по українцях і запровадити сюди війська, за цією статтею не проходить, а проходжу я, український журналіст. Я думаю, це найкраща відповідь, щоб усі зрозуміли, хто керує діями нашої влади" , — сказав він.

Нагадаємо, ДБР розпочало кримінальне провадження за фактом публікації журналістом Юрієм Бутусовим відео із пострілами з гаубиці. Пізніше в ДБР уточнили, що кримінальне провадження розпочато не проти Бутусова, а за вказаним у його публікації фактом. Зокрема, предметом розслідування є встановлення обставин, хто і за яких умов допустив цивільну особу до зброї.