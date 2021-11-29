29 листопада 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

У цей день у світі відзначаються День "Клієнт не завжди правий", День електронних привітань, Міжнародний день солідарності з палестинським народом (ООН), Міжнародний день ягуара, повідомляє УНІАН.

В Ізраїлі - Свято свічок "Ханука", в США - День шоколадки, День пирога з лимонним кремом, День сквер-дансу, День "Викинь свої недоїдки", Кіберпонеділок, у Вануату - День єднання, в Ліберії - День Вільяма Табмена.

Пам'ятні дати 29 листопада, річниці та події

29 листопада - День народження іспанського футбольного клубу "Барселона", однієї з кращих команд світу. "Барса" була заснована в 1899 році групою швейцарських, британських, іспанських футболістів на чолі з Жоаном Гампером. 22 жовтня 1899 року він дав оголошення в місцеву газету, в якому запросив усіх бажаючих взяти участь у створенні футбольного клубу. На оголошення відгукнулися 11 осіб, які 29 листопада зібралися на установчі збори, підсумком яких і стало створення "Барси".

Сьогодні "Барселона" - один з найбільших світових клубів, що володіє воістину фантастичним набором титулів і трофеїв - у своїй історії він виграв всі європейські Кубки, 25 разів ставав чемпіоном Іспанії, 30 разів володарем національного Кубка Іспанії, 13 разів-Суперкубка Іспанії. Також він володар безлічі інших кубків і багаторазовий переможець Ліги чемпіонів. "Барселона" посіла 4 місце в списку кращих футбольних клубів XX століття за версією ФІФА, 5 місце - за версією журналу "Kicker". Офіційними кольорами клубу є синій і гранатовий.

Гербом "Барселони" спочатку був герб міста, але в 1910 році був створений власний герб, варіант якого і використовується досі. Футбольний клуб також має чотири професійні команди з інших видів спорту (футзалу, баскетболу, роликового хокею та гандболу), а ще підтримує безліч аматорських команд. Клуб став одним із символів Каталонії, звідси і фраза - "El Barca es mes que un club" - "Барса" - це більше, ніж просто клуб".

У 1945 році була проведена перша в світі рятувальна операція за участю вертольота.

У 1947 році Генеральна Асамблея ООН прийняла план поділу Палестини на єврейську та арабську держави.

У 2009 році в Швейцарії відбувся референдум, підсумком якого стала заборона на будівництво мінаретів.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 29 листопада вшановує пам'ять апостола, Євангеліста Левія Матвія. Інші назви свята: "Матвій", "Матвій - зима відпотій", "Зима потіє". Прізвисько "Зима відпотій" день отримав за те, що 29 листопада часто бували відлиги.

Що сьогодні не можна робити

Небажано важко фізично працювати. Не надягайте червоне і не виглядайте в дзеркало, якщо не хочете накликати на себе біду. А якщо випадково наділи річ навиворіт, то краще з дому не виходити - вас чекають неприємності.

Прикмети на 29 листопада

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

сильні вітри - хуртовини і хуртовини продовжаться до Миколи Чудотворця (19 грудня);

хмари пливуть низько - чекайте холодів і заморозків;

сніг накрив землю - він не розтане до весни;

снігу випало більше звичайного - бути багатому врожаю.

Іменини 29 листопада

Іменини у Сергія, Віктора, Михайла, Дмитра, Івана та Василя.

Автори: Нана Чорна, Крiстiна Кащавцева