29 листопада 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники
У цей день у світі відзначаються День "Клієнт не завжди правий", День електронних привітань, Міжнародний день солідарності з палестинським народом (ООН), Міжнародний день ягуара, повідомляє УНІАН.
В Ізраїлі - Свято свічок "Ханука", в США - День шоколадки, День пирога з лимонним кремом, День сквер-дансу, День "Викинь свої недоїдки", Кіберпонеділок, у Вануату - День єднання, в Ліберії - День Вільяма Табмена.
Пам'ятні дати 29 листопада, річниці та події
29 листопада - День народження іспанського футбольного клубу "Барселона", однієї з кращих команд світу. "Барса" була заснована в 1899 році групою швейцарських, британських, іспанських футболістів на чолі з Жоаном Гампером. 22 жовтня 1899 року він дав оголошення в місцеву газету, в якому запросив усіх бажаючих взяти участь у створенні футбольного клубу. На оголошення відгукнулися 11 осіб, які 29 листопада зібралися на установчі збори, підсумком яких і стало створення "Барси".
Сьогодні "Барселона" - один з найбільших світових клубів, що володіє воістину фантастичним набором титулів і трофеїв - у своїй історії він виграв всі європейські Кубки, 25 разів ставав чемпіоном Іспанії, 30 разів володарем національного Кубка Іспанії, 13 разів-Суперкубка Іспанії. Також він володар безлічі інших кубків і багаторазовий переможець Ліги чемпіонів. "Барселона" посіла 4 місце в списку кращих футбольних клубів XX століття за версією ФІФА, 5 місце - за версією журналу "Kicker". Офіційними кольорами клубу є синій і гранатовий.
Гербом "Барселони" спочатку був герб міста, але в 1910 році був створений власний герб, варіант якого і використовується досі. Футбольний клуб також має чотири професійні команди з інших видів спорту (футзалу, баскетболу, роликового хокею та гандболу), а ще підтримує безліч аматорських команд. Клуб став одним із символів Каталонії, звідси і фраза - "El Barca es mes que un club" - "Барса" - це більше, ніж просто клуб".
У 1945 році була проведена перша в світі рятувальна операція за участю вертольота.
У 1947 році Генеральна Асамблея ООН прийняла план поділу Палестини на єврейську та арабську держави.
У 2009 році в Швейцарії відбувся референдум, підсумком якого стала заборона на будівництво мінаретів.
Яке сьогодні церковне свято
Православна церква 29 листопада вшановує пам'ять апостола, Євангеліста Левія Матвія. Інші назви свята: "Матвій", "Матвій - зима відпотій", "Зима потіє". Прізвисько "Зима відпотій" день отримав за те, що 29 листопада часто бували відлиги.
Що сьогодні не можна робити
Небажано важко фізично працювати. Не надягайте червоне і не виглядайте в дзеркало, якщо не хочете накликати на себе біду. А якщо випадково наділи річ навиворіт, то краще з дому не виходити - вас чекають неприємності.
Прикмети на 29 листопада
З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:
- сильні вітри - хуртовини і хуртовини продовжаться до Миколи Чудотворця (19 грудня);
- хмари пливуть низько - чекайте холодів і заморозків;
- сніг накрив землю - він не розтане до весни;
- снігу випало більше звичайного - бути багатому врожаю.
Іменини 29 листопада
Іменини у Сергія, Віктора, Михайла, Дмитра, Івана та Василя.
Автори: Нана Чорна, Крiстiна Кащавцева