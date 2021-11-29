До Зеленського виникли нові питання щодо "вагнергейту" - Грозєв

Пресмарафон президента Володимира Зеленського не відповів на всі питання про "вагнергейт", повідомляє Україна 24.

Про це заявив керівник відділу розслідувань видання Bellingcat Христо Грозєв.

"Ми змогли встановити, що це була добре спланована операція з якимось політичним ризиком. Вона була схвалена, в цьому ми змогли переконатися і на основі розмов та інтерв'ю з учасниками, так і на основі документів. І оскільки вона була схвалена, вона вважалася на якомусь етапі державою своєю.Тому далі вже питання, це авантюра чи ні, треба закрити. До моменту схвалення та сигналу, що можна їхати, можна було вважати її поганою.А далі... Якщо вона була пога﻿на, потрібно було заздалегідь її зупинити.

Тому, чесно кажучи, не хочу пускатися в оціночний аналіз, але та пресконференція відкрила більше запитань, ніж відповідей, і я сподіваюся, що ми зможемо отримати відповіді найближчим часом.Ми будемо і надалі звертатися до Офісу президента отримати ці відповіді" , — сказав він.

Грозєв додав, що він сподівається, що фільм по "вагнергейту" вийде через 6 місяців.