"Танці з зірками": хто став переможцем нового сезону

Вперше в історії проекту "Танці з зірками" за перемогу боролися одразу три пари - Артур Логай і Анна Кареліна, Костянтин Войтенко і Роксоляна Маланчук, Ольга Харлан і Дмитро Дікусар, повідомляє УНІАН.

Так, у фіналі "Танців з зірками" на паркет вийшли не тільки фіналісти, а й інші зірки, які брали участь в цьому сезоні. Вони ще раз виконали улюблений танець глядачів і суддів. Третій танець пари виконали під живе виконання улюблених хітів українськими зірками.

Також на паркеті виступили група MOZGI. співаки Джамала і LAUD. А ось на балконі зустрічала учасників Катерина Осадча.

І так, за перемогу боролися три пари, але перемогти змогла тільки одна. Кубок у новому сезоні отримали Артур Логай і Анна Кареліна.