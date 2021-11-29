Погода в грудні: коли прийдуть сніг та морози

Не за горами грудень, а зимою поки не пахне, погода за вікном – типова листопадова: хмарно, волого. Про наближення зими говорить лише одне: день став набагато коротшим, за листопад він скоротився майже на годину, до восьми з половиною годин. Ще півгодини світлового дня "з'їсть" грудень, але після католицького Різдва, 25 грудня, сонце "піде на літо", день почне збільшуватись, повідомляє Сьогодні.

На жаль, 1 жовтня на 83-му році життя пішов від нас головний народний синоптик України Леонід Горбань. Але він залишив свій ексклюзивний прогноз погоди на грудень, який ми публікуємо. Також ми традиційно даємо прогноз Укргідрометцентру та узагальнений прогноз погодних сайтів.

Прогноз Леоніда Горбаня: Справжня зима у грудні прийде

Фото: Сьогодні

За розрахунками народного синоптика перший місяць нової зими виявиться холодним. Про свій прихід в Україну грудень "повідомить" із першого дня – прийдуть морози. Будуть вони невеликими: 1-3 грудня похолодає до -4 градусів вночі і до -1 градуса вдень. Потім знову потеплішає до невеликого "плюсу" на 4-5 днів.

Весь перший зимовий тиждень буде сухим та похмурим, дощ і сніг прийдуть з 8-10 грудня. При цьому похолодає, а це означає неприємний "мікс" із крижаного дощу та мокрого снігу, що призведе до неминучої ожеледиці. Коротше, привіт, "день бляхаря" для автомобілістів і "день травматолога" для пішоходів.

Мороз міцнішатиме, сніг – валитиме, але невеликий і недовго. Втім, його вистачить, аби в середині грудня настала справжня зима з невеликими морозами. У другій половині місяця снігопади остаточно припиняться, вигляне сонце, однак похолодає, вночі -10 градусів. На Католицьке Різдво та Новий рік розрахунки Леоніда Горбаня обіцяють нам сніг, потепління, але не вище за нуль, збережеться невеликий мороз. Тобто не як рік тому, коли снігу в новорічну ніч не було взагалі.

Укргідрометцентр: Буде мокрий сніг, вітри та тумани

Як розповів нам заступник директора Укргідрометцентру Леонід Прокопенко, грудень наблизить нас до справжньої зими, але це може бути наприкінці місяця.

"Таких суворих морозів, як і в попередні роки, не очікується, мінус 20 градусів у грудні можливі, але малоймовірні. Середньомісячна температура – від 4 градусів морозу до 3 градусів тепла, це близько до норми (тобто, грудень виявиться холоднішим за листопад на 5-7 градусів – ред.) , – каже Анатолій Прокопенко.

Сніг у грудні також тепер випадає не скрізь та не щороку. У Карпатах, північних, західних та східних регіонах сніг до кінця місяця ляже, у південних областях та в Криму випаде, але розтане".

Анатолій Прокопенко відзначив особливість нинішніх теплих зим – це активізація південних та південно-західних циклонів, які призводять до сильних вітрів, завірюх, налипання мокрого снігу. Все це можливе у грудні. Ще одна неприємність – різкі коливання температури, що призводять до туманів, особливо небезпечних при русі автошляхами.

Опадів у грудні випаде в середньому 33-78 мм, у горах місцями 81-105 мм, це в межах норми, за винятком північно-східних областей (Чернігівщина, Сумщина), там снігу менше норми. У перерахунку на чистий сніг – від 30-80 см у середньому по країні, до одного метра в Карпатах.

За даними багаторічних спостережень, абсолютний мінімум температури повітря у грудні становить 38 градусів морозу (Львівська, Чернівецька, Івано-Франківська обл.) у Криму – 19 градусів морозу. Абсолютний максимум температури – 18 градусів тепла, у Криму – до 25 градусів тепла.