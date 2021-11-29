Японія призупинить видачу нових віз

Японія з 30 листопада скасовує послаблення, що діяли менше місяця, на в'їзд для іноземних бізнесменів, студентів і технічних стажистів і знову припиняє видачу нових віз для громадян усіх країн, повідомляє ТАСС.

Про це заявив у понеділок журналістам японський прем'єр-міністр Фуміо Кісіда.

"Щоб уникнути гіршого варіанту розвитку подій, з 30 листопада ми запроваджуємо заборону на в'їзд до країни за новими візами для громадян усіх країн" , - сказав він.

Кісіда наголосив, що це тимчасові заходи до прояснення ситуації з новим штамом.