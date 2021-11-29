Дощі та сильний вітер – прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 29 листопада, на всій території України очікуються дощі та пориви вітру до 15-20 м/с, у Києві близько 8° тепла, повідомляє Ділова столиця.

Київ Харків Дніпро Одеса Дізнайтеся погоду в вашому місті:

У східній частині і у центральних областях значні дощі, на півдні та сході окремі грози.

У західних областях дощ та мокрий сніг, в Карпатському регіоні значні опади. Температура вдень 2-7° тепла; в Карпатах протягом доби від 2° морозу до 3° тепла.

На більшості території температура вдень 9-14° тепла, на півдні до 16°; у північних областях 6-11°.

Вітер південний та південно-західний, 7-12 м/с, вдень у більшості областей пориви 15-20 м/с.

У Києві та Київській області хмарна погода, вдень дощ. Вітер переважно південно-західний 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вдень 6-11 тепла°.