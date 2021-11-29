Епосі дешевих б/в авто прийшов кінець - ціни продовжать зростати

Дефіцит нових автомобілів, що виник у світі, спричинив зміни і на інших сегментах ринку. Опитані експерти кажуть, що в Україні вартість імпортних машин, що були у використанні, тільки з вересня зросла на 5-15%, повідомляє UBR.

На думку наших співрозмовників, цими ж темпами вживані машини будуть дорожчати й надалі, а один із експертів у зв'язку з цим рекомендує не відкладати заплановану покупку автомобіля.

Про причини зростання цін на вживані іномарки, а також про те, скільки воно триватиме, – далі в матеріалі.

Чому виник брак авто

Сьогодні, щоб купити нове імпортне авто, потрібно вистояти чергу на нього в автосалоні – термін очікування становить від 4 до 7 місяців, залежно від бренду, розповів гендиректор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів та дилерів (ВААІД) Олег Назаренко.

Основною причиною затримок з поставками авто є нестача мікрочипів, яка, за словами експерта, була спричинена трьома факторами:

пожежою на фабриці з виробництва мікросхем компанії Renesas Electronics в японському місті Нака, яка сталася 19 березня і вивела з ладу значну частину обладнання на заводі. Renesas займає 20-30% ринку мікроконтролерів, які у т.ч. використовуються і в автомобілях;

ковідними обмеженнями, через які у багатьох країнах працівники не могли відвідувати підприємства з виробництва мікрочипів. Не позначився карантин на зниженні темпу виробництва мікрочипів тільки в Китаї, влада якої раніше оголосила про вихід з тотального локдауну;

збільшенням попиту на побутову техніку в карантин – мікрочиіпи, що використовуються в авто, також необхідні для мікрохвильових печей, холодильників та ін. електронних приладів домашнього користування, які люди активніше купували під час локдаунів.

Як дефіцит впливає на ціни

Дефіцит автомобілів не призвів до зростання їхньої вартості на первинному ринку, підкреслив гендиректор ВААІД.

"Світові автовиробники цінують свою репутацію. Ніхто з них не ризикуватиме їй, щоб отримати звинувачення у піднятті цін через дефіцит. Якщо вони прийняли рішення працювати з певною нормою прибутку, то не змінять її, навіть якщо черги виникнуть на рік вперед" , – висловив упевненість експерт.

Однак Назаренко додає, що через затримки з постачанням нових транспортних засобів в Україні подорожчали старі – частина автомобілістів, яка планувала придбати нову машину, а стару продати зараз не можуть цього зробити. Таким чином, в Україні знизилася пропозиція б/в машин, а ціни на них – зросли.

З цією думкою погоджується і директор інформаційно-аналітичної групи Auto-Consulting Олег Омельницький. Крім того, він вказує, що з нестачею нових авто зіткнулися не лише рядові автомобілісти, а й багато компаній, які формують автопарк, зокрема з лізингових машин.

Замість того, щоб оновити автопарк, їм доводиться експлуатувати його триваліший термін.

Дефіцит нових машин спостерігається не лише в Україні, а й у Європі та США, зазначив у свою чергу керівник проекту "Авто24" Сергій Матусяк.

Він зазначив, що нестачі імпортних іномарок на вторинному ринку України немає – тільки з початку року в нашу країну привезли близько 450 тис. легковиків. Але оскільки зростання цін на первинному ринку простимулювало додатковий інтерес до вживаних авто і за кордоном, то останні приїжджали в Україну вже за вищими цінами.

При цьому тренд подорожчання машин позначився на українському ринку із затримкою.

"Перекупники, які привозять автомобілі з-за кордону, почали закуповувати їх за вищими цінами, відповідно і продавати тут дорожче. Цей процес у США та Європі розпочався ще на початку 2021 року. Але дійшов до нас восени, оскільки в країні були запаси привезених машин", - пояснив Матусяк.

Окрім первинного ринку на автовторинок також впливає і фактор посилених карантинних обмежень, з якими більшість українських регіонів зіткнулася цієї осені. Про це раніше розповідав засновник компанії з підбору автомобілів Car4you Володимир Валуйський.

Він пояснював, що через введені для невакцинованих українців обмеження на поїздки у громадському транспорті серед них збільшилася кількість охочих придбати недорогу машину, що була уживана.

Попит на автомобілі в сегменті до $5 тис. серед клієнтів компанії Car4you за останній місяць зріс у кілька разів.

Дорожчають найпопулярніші машини

За оцінкою Валуйського, в порівнянні з минулим роком вартість імпортних авто ходових моделей зараз вище на 5-15% в залежності від бренду.

При цьому засновник Car4you пояснює, що діапазон цін на ринку для п'ятирічних машин (якщо керуватися пропозицією на Auto.Ria) залишається в межах $7-14 тис. приблизно, як і минулого року.

На зазначений рівень у 5-15% подорожчала категорія "ліквідних" авто – які перебувають у хорошому технічному стані та тих брендів, на які серед українців є стабільно високий попит.

При цьому основна частина подорожчання припала на осінь цього року - ціни на популярні в Україні імпортні вживані авто зросли на 5-10% починаючи з вересня, сказав директор Auto-Consulting Омельницький.

Серед популярних він називає такі бренди як Volkswagen, Skoda, Ford, Renault, Opel. Володимир Валуйський також відзначив корейські Hyundai і Kia як бренди, на які є постійний попит в Україні, і додав, що принаймні в Києві останнім часом набагато збільшився попит також і на BMW.

Коли авто перестануть дорожчати

Варто зазначити, що зростання цін на вживані машини збіглося із завершенням періоду пільгового розмитнення авто на єврономерах – з 11 листопада в Україні почали штрафувати "євробляхерів", які порушили терміни легалізації своїх авто в Україні.

"Зараз можна сказати, що закінчилася не тільки епоха "євроблях", але і в принципі епоха дешевих імпортних автомобілів" , - сказав з цього приводу директор Auto-Consulting.

Тренд на подорожчання імпортних легковиків триватиме і наступного року, вважає Омельницький. При цьому, каже експерт, зростання йтиме тими ж темпами 5-10%, і як мінімум до весни 2022 року.

Про те, що навесні зазвичай підвищується попит на автомобілі, нагадує Володимир Валуйський. Тому експерт радить тим, хто планує придбання машини, за наявності коштів зробити це зараз.

"До того ж авторинок безпосередньо залежить від курсу долара, інфляції" , – зазначив Валуйський.

Загалом усі співрозмовники сходяться на думці, що зупиниться подорожчання лише після того, як буде подолано дефіцит машин на первинному ринку.