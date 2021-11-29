Тарифи на газ, курс долара та вакцинація: зміни у грудні

В Україні в грудні перерахують пенсії, податки та один із тарифів на газ. Крім того, розширять список тих, кого не допускатимуть до роботи без вакцинації від коронавірусу, та заборонять безкоштовні пластикові пакетики у магазинах та супермаркетах, повідомляє Обозреватель.

Про те, як і чому зміниться життя українців у грудні, читайте далі в матеріалі.

Перерахують тариф для ПОН

Кабінет міністрів спеціальною ухвалою знизив тариф для постачальника останньої надії (ПОН) до 7,96 грн за куб. Фактично, він не відрізняється від цін для тих клієнтів, які обрали "Нафтогаз" як свого постачальника.

Але таке обмеження для ПОН закінчується 1 грудня. А далі платити доведеться за ринковою вартістю, що рахується за спеціальною формулою. І, ймовірно, така ціна буде значно вищою. Послугами постачальника останньої надії користуються лише клієнти, постачальники якого оголосили, що можуть виконувати взяті на себе зобов'язання.

Тоді українців автоматично переводять на послуги ПОН (без попередження). Щоб знайти іншого постачальника, дають лише 60 днів. За цей час можна вибрати будь-якого продавця газу.

Підвищать пенсії

У грудні очікується масштабний перерахунок пенсій. Він зачепить одразу п'ять категорій:

тих, хто одержує максимальну виплату;

тих, хто одержує мінімальну виплату;

тих, хто виконав вимоги щодо стажу та досяг 65-річчя;

тих, хто має доплату за стаж понад норму;

тих, хто досяг віку від 75 до 80 років.

Таке підвищення вже передбачено бюджетом ПФУ на 2021 рік. Близько 890 тис. українців (від 75 до 80 років) отримають у середньому по 400 грн надбавки. Мінімальна пенсія збільшиться з 1854 до 1934 грн, а максимальна – з 18 540 до 19 340 грн. Надбавка за стаж понад норму – з 18,54 до 19,34 грн за кожен додатковий рік.

А якщо українець досяг 65-річчя і виконав вимоги щодо стажу, зараз він не може отримувати менш ніж 2400 грн, а за новими правилами – менш ніж 2600 грн. Ця цифра не покриває навіть витрати на необхідні продукти і товари першої необхідності. Щомісяця Мінсоц рахує вартість "продуктового кошика". Він включає найменші витрати.

Який має бути прожитковий мінімум. Джерело: Обозреватель

Подорожчає долар

Вже в грудні, вважає старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб, вартість американської валюти перейде психологічно важливу позначку 27 грн/$. У перші тижні останнього місяця 2021 року долар може піднятися до позначки 27,2 грн/$.

"Протягом найближчого тижня ми очікуємо на зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,2 грн, а готівковий долар у банках може бути близько 27,1/27,3 грн" , – каже експерт.

Як змінювався курс долара. Джерело: НБУ

На ситуацію вплине низка факторів, зокрема зниження попиту на українські цінні папери (ОВДП). Також восени традиційно більше грошей доводиться витрачати на енергетичний імпорт. Газ та бензин Україна купує за кордоном і витрачає на це долари.

Підвищать мінімалку

З 1 грудня в Україні мінімальну зарплату підвищать із 6000 до 6500 грн. У результаті українці, які працюють повний день, не зможуть отримувати менше за встановлену суму. Такий рівень мінімальної зарплати не відповідає загальноприйнятим стандартам.

Наприклад, у країнах ЄС розмір мінімальної зарплати намагаються тримати на рівні 60% від середньої. На сьогодні це близько 9 тис. грн. Низька мінімалка також дозволяє утримувати високий рівень тіньової зайнятості. Так, близько 40% працюючих офіційно заробляє лише мінімалку. Решту, найімовірніше, платять у конвертах. І чим вищий рівень мінімалки, тим менша "сіра" частина, більше податків надходить до бюджетів усіх рівнів. А це, зокрема, ресурс для підвищення пенсій.

"Ми не просто могли б підвищити її на більше, але й зобов'язані це зробити. Тарифи збільшилися на 35%. Продукти харчування також зростають у ціні. Якщо навіть виходити з рівня інфляції та зростання базових цін, зарплата має бути щонайменше 8,5-9 тис. грн" , – пояснив ексміністр соціальної політики Андрій Рева

Перерахують податки

Разом із підвищенням мінімалки та прожиткового мінімуму збільшиться мінімальний розмір єдиного соцвнеску (ЄСВ), крім того, також перерахують і податки для ФОПів-єдинників. Так:

Мінімальний розмір ЄСВ збільшиться із 1320 до 1430 грн;

Єдиний податок для першої групи – із 260 до 268 грн.

Єдиний податок для другої групи – з 1200 до 1430 грн.

Зазначимо, суттєвіше нововведення очікується вже з 1 січня 2022-го. Тоді всі ФОПи, крім тих, що перебувають на першій групі єдиного податку (самозайняті з виручкою до 1 млн грн на рік), повинні будуть встановити реєстратори розрахункових операцій (касові апарати).

Усунення від роботи

Ще одне важливе нововведення грудня – з 9-го числа Міністерство охорони здоров'я розширить список українців, які не можуть працювати без вакцинації. Нині до них належать вчителі, співробітники центральних та місцевих органів влади. А вже за лічені дні список поповнять:

співробітники підприємств та установ, які керуються центральними органами влади;

ті, хто надає соціальні послуги;

співробітники компаній, які належать державі та мають стратегічне значення (до них, зокрема, належать і всі співробітники "Укрзалізниці").

Зауважимо, що відстороненим від роботи не виплачуватимуть зарплату. А повернутися на роботу можна буде одразу після того, як співробітник вакцинується. Звільняти невакцинованих заборонено (тільки якщо є інші підстави, передбачені Кодексом законів про працю).

Відмова від безкоштовних пластикових пакетів

З 10 грудня в Україні у супермаркетах та магазинах перестануть видавати безкоштовні одноразові пакетики. За пакет без ручок доведеться заплатити 2 грн, а пакетик із ручками коштуватиме 2,5 грн. Це, як вважають законодавці, стимулюватиме українців відмовлятися від використання шкідливої для екології упаковки.

Незабаром країна повністю відмовиться від пакетиків. Таке нововведення передбачене із січня 2023-го. Замість них можна використовувати, наприклад, паперові пакети та багаторазові сумки.

Загалом грудень може запам'ятатися українцям як позитивними (підвищення соцстандартів), так і негативними (зростання курсу долара) факторами.