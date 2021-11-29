Вакцина від ВІЛ пройшла успішні випробування на мавпах

Вакцина від ВІЛ пройшла успішні випробування на мавпах

Група дослідників Японського національного інституту біомедичних інновацій, здоров'я та харчування повідомила, що вакцина, що розробляється ними, успішно ліквідувала в організмі мавп вірус, який викликає СНІД. Про це, з посиланням на NHK, повідомляє Ділова столиця.

Повідомляється, що вчені ввели оброблений ВІЛ японським макакам, щепленим новою вакциною.

За даними дослідників, заразилися чотири із семи мавп, проте пізніше в їх організмах вірус перестав виявлятися. Вчені вважають, що в організмі цих тварин відбулася імунна реакція, стимульована вакциною, що призвела до зникнення ВІЛ.

Дослідники сподіваються розпочати клінічні випробування за участю людей приблизно через п'ять років.

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