Вакцина від ВІЛ пройшла успішні випробування на мавпах

Група дослідників Японського національного інституту біомедичних інновацій, здоров'я та харчування повідомила, що вакцина, що розробляється ними, успішно ліквідувала в організмі мавп вірус, який викликає СНІД. Про це, з посиланням на NHK, повідомляє Ділова столиця.

Повідомляється, що вчені ввели оброблений ВІЛ японським макакам, щепленим новою вакциною.

За даними дослідників, заразилися чотири із семи мавп, проте пізніше в їх організмах вірус перестав виявлятися. Вчені вважають, що в організмі цих тварин відбулася імунна реакція, стимульована вакциною, що призвела до зникнення ВІЛ.

Дослідники сподіваються розпочати клінічні випробування за участю людей приблизно через п'ять років.