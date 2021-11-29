"Голос країни 2022": хто буде новими суддями вокального шоу

"Голос країни 2022" стартує вже зовсім скоро. При цьому суддями популярного вокального шоу будуть Святослав Вакарчук, Потап, Оля Полякова і Надя Дорофєєва, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.

Ведучими будуть Юрій Горбунов та Катя Осадча.

Судді "Голосу країни 2022" (фото: instagram.com/realpotap)

Відома українська співачка Оля Полякова прокоментувала свою участь у "Голосі країни 2022". При цьому артистка зізналася, що завжди мріяла стати частиною музичного проєкту.