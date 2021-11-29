"Голос країни 2022": хто буде новими суддями вокального шоу
"Голос країни 2022" стартує вже зовсім скоро. При цьому суддями популярного вокального шоу будуть Святослав Вакарчук, Потап, Оля Полякова і Надя Дорофєєва, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.
Ведучими будуть Юрій Горбунов та Катя Осадча.
Відома українська співачка Оля Полякова прокоментувала свою участь у "Голосі країни 2022". При цьому артистка зізналася, що завжди мріяла стати частиною музичного проєкту.
"Це те, чого так не вистачало в моїй юності і в моєму творчому шляху, що, можливо, я не просто тренер, а скоріше учасник. Тому всі сили, досвід, знання я кину на перемогу своєї команди", - зізналася Полякова.