Латвія закликала НАТО та ЄС повідомити РФ про наслідки ескалації в Україні

Важливо, щоб Європейський Союз (ЄС) і НАТО стежили за ситуацією поблизу кордонів України і дали Росії сигнал, що у разі ескалації очікуються "дуже чіткі наслідки"﻿. Про це заявив прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш, повідомляє Ділова столиця.

Політик наголосив, що зараз у Європі спостерігається кілька погроз одночасно, і одна з них — гібридна атака на Латвію, Литву, Польщу та ЄС. За його словами, Латвія, Литва та Польща змушені відображати організований нелегальний потік мігрантів, який прямує через кордони ЄС.

"У нас дуже чітка та єдина політика, і її підтримують наші партнери — ЄС та НАТО" , — наголосив Каріньш.

Відповідну заяву політик зробив після зустрічі з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

"Другою загрозою в регіоні прем'єр-міністр назвав концентрацію російських військ біля кордонів України, тому важливо, щоб ЄС і НАТО стежили за ситуацією і дали Росії чіткий сигнал, що ескалація матиме наслідки" , — відзначив він.

Також перм'єр Латвії заявив, що зростання цін на газ, яке спостерігається в Європі, створюється штучно.