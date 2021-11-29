Що очікується на валютному ринку у понеділок

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку відразу кілька факторів визначатимуть як поведінку учасників торгів, так і внутрішньоденний тренд по долару.

Близькість кінця місяця стимулюватиме імпортерів активніше купувати валюту, щоб не залишати сплати за контрактами на останній день місяця, що буде вже завтра. З конвертацією виторгу від продажів на Чорну п'ятницю сьогодні очікуються великі рітейлери. У випадку, якщо компанії «зеленої енергетики» ще не купили всю необхідну суму валюти, вони також з'являться на ринку, але їхній вплив поступово сходить нанівець. А от експортери, яким за минулі четвер та п'ятницю виплатили близько 10 млрд гривень компенсації ПДВ, сьогодні будуть малоактивні: гривня для проведення платежів кінця місяця у них з'явилася, а отже, поспішати з продажем валютних запасів нема чого. Вони з'являться на ринку лише у випадку, якщо долар відновить падіння. Таким чином, на понеділок очікується збереження дисбалансу між попитом та пропозицією, який продовжуватиме виправляти Національний банк своїми інтервенціями.

Відкриття торгів понеділка очікується на рівні 27,10/27,20 – ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Готівковий долар в оптових обмінниках Києва минулої п'ятниці подорожчав ще на 7 копійок. Вранці готівкового «американця» продавали 27,15 гривень. До 11-ї години цінник спочатку підняли до 27,17-27,18 гривень, а до 17:00 великі суми можна було купити по 27,22-27,24 гривень за долар. На вихідних оптовий продаж долара відбувався за ціною 27,27-27,30 гривень. Сьогодні продаж у Києві стартує з 27,27-27,28 гривень. Далі готівковий ринок уважно спостерігатиме за тим, що відбувається на міжбанку і точно копіюватиме всі його рухи. У разі виникнення найменших ознак гальмування зростання безготівкового долара, на готівковому ринку можливий швидкий розворот і початок зниження цінників.

Євро на ринку FOREX минулої п'ятниці виріс на 116 пунктів – з 1,1204 до 1,1320 долара – у рамках технічної корекції після тривалого падіння. Вранці понеділка євро коригується після зростання п'ятниці і вже опустився до позначки 1,1272. Готівковий євро у Києві в п'ятницю подорожчав на 22 копійки: зранку його продавали по 30,40-30,42 гривень, а надвечір цінник підняли до 30,62-30,65 гривень. У вихідні ціна на євро підскочила до 30,75-30,80 гривень. За такою самою ціною його почнуть продавати сьогодні вранці. Далі все залежатиме від ситуації на українському валютному ринку і як розвиватимуться події на FOREX. Сьогодні рівноймовірні як зростання, так і зниження цінника на євро.

Російський рубль минулої п'ятниці опустився майже до 76 рублів за долар, продемонструвавши найбільше тижневе падіння за останні 13 місяців. Вранці понеділка він різко зміцнився до 74,60 рублів за долар через дії спекулянтів на «тонкому» ринку. Готівковий рубль у столиці у вихідні продавали по 3,62-3,65 гривні за 10 рублів. Сьогодні ціна російської валюти залишиться на тому ж рівні у більшості оптових обмінних пунктів. У разі, якщо зміцнення рубля у світі продовжиться, до вечора ціна може піднятися до 3,66-3,67 гривень за 10 рублів.