Водіям розповіли, чи потрібні зимові шини, коли немає снігу

Двічі на рік у всіх водіїв на порядку денному постає питання «перевзуття» автомобіля, і зараз воно дуже актуальне. Що потрібно знати та враховувати водіям в Україні – розповімо у цьому матеріалі, повідомляє Новости и Факты.

Коли саме необхідно «перевзути» авто?

Однозначної відповіді на це питання немає, оскільки навіть у межах однієї області погодні умови можуть значно відрізнятися. Тому оптимальний варіант – діяти не лише на підставі дати в календарі, а брати до уваги такі фактори:

Середня температура повітря (для літніх шин – від +7 градусів, для зимових – менше +5); Стан дороги (зимова гума розрахована на бруд, сніг та лід, тоді як літня орієнтована на чистий асфальт та можливу наявність води); Активізація інших автомобілістів (у період зміни сезонів усі водії починають обговорювати «перевзуття», записуватись на шиномонтаж та здійснювати інші супутні дії).

Якщо всі вищезгадані чинники збігаються – це вірна ознака того, що настав час «перевзути» авто.

У чому відмінності різних типів покришок та як зробити правильний вибір?

Основна функція шини полягає у забезпеченні надійного зчеплення коліс із дорогою. Сезонні покришки мають значні відмінності: