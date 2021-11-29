Водіям розповіли, чи потрібні зимові шини, коли немає снігу
Двічі на рік у всіх водіїв на порядку денному постає питання «перевзуття» автомобіля, і зараз воно дуже актуальне. Що потрібно знати та враховувати водіям в Україні – розповімо у цьому матеріалі, повідомляє Новости и Факты.
Коли саме необхідно «перевзути» авто?
Однозначної відповіді на це питання немає, оскільки навіть у межах однієї області погодні умови можуть значно відрізнятися. Тому оптимальний варіант – діяти не лише на підставі дати в календарі, а брати до уваги такі фактори:
- Середня температура повітря (для літніх шин – від +7 градусів, для зимових – менше +5);
- Стан дороги (зимова гума розрахована на бруд, сніг та лід, тоді як літня орієнтована на чистий асфальт та можливу наявність води);
- Активізація інших автомобілістів (у період зміни сезонів усі водії починають обговорювати «перевзуття», записуватись на шиномонтаж та здійснювати інші супутні дії).
Якщо всі вищезгадані чинники збігаються – це вірна ознака того, що настав час «перевзути» авто.
У чому відмінності різних типів покришок та як зробити правильний вибір?
Основна функція шини полягає у забезпеченні надійного зчеплення коліс із дорогою. Сезонні покришки мають значні відмінності:
- Конфігурація протектора. На літній гумі канавки та борозни призначені для кращого відведення води з-під колеса. Це дозволяє міцно триматися на дорозі в дощ, а не «плисти» нею. Зимові покришки повинні відводити не воду, а сніг і густий бруд, тому конфігурація протектора у них передбачає глибші та масивніші елементи: важливо не допускати пошкодження канавок, що може зробити колеса слизькими.
- Шипи та ламелі. Вони застосовуються для покращення зчіпки зі снігом та льодом на зимових покришках. При цьому в умовах сухого асфальту, особливо в спеку, вони тільки заважають – створюють додатковий опір, що призводить до зростання витрат палива.
- Еластичність гуми. Склад каучуків сезонної гуми вибирається таким чином, щоб забезпечити найкращі характеристики за певної погоди та температури повітря. Літні покришки можуть витримувати спеку та гарячий асфальт: вони не плавляться, зберігають форму та пружність навіть при тривалій їзді гарячим покриттям. Зимові шини пристосовані до експлуатації в холодну пору року: вони зберігають гнучкість, не «дубіють» на морозі, але при підвищенні температури швидко стають м'якими. Автомобіль з таким «взуттям» гірше слухається керма і має збільшений гальмівний шлях.