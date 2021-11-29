Шмигаль виступив за постійну присутність НАТО у Чорному морі

Забезпечення постійної присутності військових кораблів НАТО в Чорному морі було б сильним сигналом на підтримку України західними партнерами у відповідь на агресивні дії Росії, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю Politico.

"Відповіддю на агресивні дії Росії має стати солідарна відповідь України, країн ЄС та НАТО. Забезпечення постійної присутності військових кораблів Альянсу в Чорному морі було б дуже сильним сигналом на підтримку України" , - сказав прем'єр.

За словами глави уряду, постійне нарощування російського військового контингенту біля українських кордонів – це один з інструментів політики Кремля.

Шмигаль зазначив, що Росія на регулярній основі демонструє свій військовий потенціал та прагне зірвати євроатлантичні прагнення України.

За словами українського прем'єра, Кремль зацікавлений не лише в дестабілізації ситуації в Україні, а й у дестабілізації країн ЄС та НАТО.

"Газ уже використовується як зброя не лише проти нашої держави, а й проти всієї Європи. Ситуація навколо "Північного потоку-2" та зменшення транзиту блакитного палива через Україну - яскраво підтверджують цю тезу" , - наголосив він.

За словами Шмигаля, Росія також використовує інші інструменти гібридної війни проти України та Заходу, включно з кібератаками та дезінформаційними кампаніями.