Колишній міністр оборони США подав до суду на Пентагон

Екс-міністр оборони США Марк Еспер подав до суду на Пентагон через заборону публікації частини його мемуарів про роботу в адміністрації президента Дональда Трампа. Про це, з посиланням на The New York Times, повідомляє Корреспондент.

Чиновник, звільнений Трампом невдовзі після поразки на минулорічних президентських виборах, у травні має намір випустити книгу під назвою Священна клятва. Еспер охарактеризував її, як "повну та неприкрашену історію нації, особливо в її складні періоди".

"Істотний фрагмент тексту вилучається з публікації <...> під приводом секретності. Вилучений текст необхідний для викладу важливих історій, які торкаються рукопису" , - йдеться в позові.

Колишній глава Пентагону звинуватив нинішню адміністрацію США в утиску "конституційних прав, що захищаються першою поправкою" про свободу слова.

Він уточнив, що чиновники оборонного відомства, які перевіряли його мемуари, "просили не цитувати колишнього президента Трампа та інших на зустрічах, не описувати розмови між колишнім президентом та мною, а також не використовувати певні дієслова чи іменники при описі історичних подій".

Також, за словами Еспера, його попросили викреслити "погляди на дії інших країн, на розмови, які я провів з іноземними офіційними особами, та на міжнародні події, про які широко повідомлялося".

Колишній чиновник упевнений, що в рукописі немає нічого, що було б засекречено чи ставило б під загрозу національну безпеку США.