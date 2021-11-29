Рекордні пробки у столиці: які вулиці стоять
У понеділок, 29 листопада, із самого ранку Київ паралізують масштабні пробки. Водіям варто бути уважними через туман та ожеледицю на деяких ділянках, повідомляє novyny.live.
Рух транспорту паралізований на:
- проспект Перемоги;
- Набережне шосе;
- вулиці Хрещатик;
- на бульварі Тараса Шевченка;
- на Набережно-Рибальському шосе.
Також ДСНС закликає водіїв до відповідальності та для безпеки себе та інших членів дорожньо-транспортного руху поміняти шини на зимові.