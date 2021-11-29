Рекордні пробки у столиці: які вулиці стоять

У понеділок, 29 листопада, із самого ранку Київ паралізують масштабні пробки. Водіям варто бути уважними через туман та ожеледицю на деяких ділянках, повідомляє novyny.live.

Рух транспорту паралізований на:

  • проспект Перемоги;
  • Набережне шосе;
  • вулиці Хрещатик;
  • на бульварі Тараса Шевченка;
  • на Набережно-Рибальському шосе.
Пробки

Також ДСНС закликає водіїв до відповідальності та для безпеки себе та інших членів дорожньо-транспортного руху поміняти шини на зимові.

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