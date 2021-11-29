Зірка "Сватів" Кошмал показала трирічного сина

Українська актриса Ганна Кошмал, відома за роллю Жені Ковальової у серіалі "Свати", показала фото сина Михайла, якому вже три роки. Зірка рідко ділиться знімками своєї дитини, але цього разу поділилася, як разом із хлопчиком відпочивала у горах, повідомляє Обозреватель.

Фото 27-річна знаменитість оприлюднила в особистому акаунті в Instagram. Вона також показала красивий гірський пейзаж і написала: "То є любов" (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Анна Кошмал із сином. Джерело: Instagram / smorkovkina

Можна припустити, що актриса разом із сім'єю провела відпустку у Карпатах. У сторіз Кошмал також опублікувала кадр, як її чоловік ніс сина на плечах.

Зірка "Сватів" зі своєю дитиною. Джерело: Instagram / smorkovkina