Телескоп у Чилі зняв зіткнення двох галактик у сузір'ї Водолія

Європейська Південна Обсерваторія (ESO, European Southern Observatory) оприлюднила знімок галактики NGC 7727, що знаходиться на відстані приблизно 89 млн світлових років від нас у сузір'ї Водолія, повідомляє 3Dnews.

Спостереження свідчать про те, що об'єкт, що розглядається, сформувався в результаті грандіозної «космічної ДТП» — зіткнення двох галактик. Ця подія призвела до злиття взаємодіючих структур та утворення галактики більшого розміру.

На те, що NGC 7727 народилася внаслідок зіткнення двох інших галактик, вказують неправильна форма відбитої структури та зоряні потоки, помітні у її периферійних областях.

Знімок отримано на Оглядовому телескопі ESO VLT (VST) у Чилі в рамках програми VST-ATLAS. Мета цього огляду – отримати докладну карту величезної області південного неба. Вивчаючи галактики, розташовані в цій зоні, астрономи сподіваються по-новому поглянути на природу темної енергії, яка, ймовірно, викликає розширення Всесвіту, що прискорюється.