Tesla почне економити на доставці електромобілів клієнтам

Генеральний директор Tesla Ілон Маск закликав співробітників зосередитись на "мінімізації вартості транспортування", а не на прискоренні доставки автомобілів клієнтам, пише Олександр Мороз, РБК-Україна.

Як правило, наприкінці кожного кварталу Tesla нарощувала постачання автомобілів клієнтам, щоб досягти запланованого рівня продажів до кінця звітного періоду.

Але пандемія коронавірусу перекинулася все з ніг на голову. По-перше, через глобальний дефіцит напівпровідникової електроніки більшість автовиробників переглянули виробничі плани. І Tesla не стала винятком. По-друге, у зв'язку з карантинними обмеженнями вартість логістики істотно зросла, що на тлі продажів, що знизилися, боляче б'є виробників по кишені.

Tesla почне економити на доставці електромобілів клієнтам
"Ми повинні зосередити увагу на мінімізації вартості доставки, а не на великих витратах на прискорені збори, понаднормову роботу та тимчасових підрядників тільки для того, щоб машини прибули у четвертому кварталі" , - написав Ілон Маск загальнокорпоративному електронному листі співробітникам Tesla.

І додав, що за попередні півроку компанія не відвантажувала надпланових електрокарів, але "витратила багато грошей, щоб прискорити постачання в останні два тижні кожного кварталу".

Тому замість прискорення постачання співробітники повинні шукати способи зниження вартості доставки, підсумував бос Tesla.

Нагадаємо, що останні місяці Tesla переживає серйозний тиск через регулярні помилки в роботі власного автопілота. Щоб мінімізувати ризики, американський автовиробник вирішив легально використати відеозаписи із салонів своїх машин.

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