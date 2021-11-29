Tesla почне економити на доставці електромобілів клієнтам

Генеральний директор Tesla Ілон Маск закликав співробітників зосередитись на "мінімізації вартості транспортування", а не на прискоренні доставки автомобілів клієнтам, пише Олександр Мороз, РБК-Україна.

Як правило, наприкінці кожного кварталу Tesla нарощувала постачання автомобілів клієнтам, щоб досягти запланованого рівня продажів до кінця звітного періоду.

Але пандемія коронавірусу перекинулася все з ніг на голову. По-перше, через глобальний дефіцит напівпровідникової електроніки більшість автовиробників переглянули виробничі плани. І Tesla не стала винятком. По-друге, у зв'язку з карантинними обмеженнями вартість логістики істотно зросла, що на тлі продажів, що знизилися, боляче б'є виробників по кишені.

"Ми повинні зосередити увагу на мінімізації вартості доставки, а не на великих витратах на прискорені збори, понаднормову роботу та тимчасових підрядників тільки для того, щоб машини прибули у четвертому кварталі" , - написав Ілон Маск загальнокорпоративному електронному листі співробітникам Tesla.

І додав, що за попередні півроку компанія не відвантажувала надпланових електрокарів, але "витратила багато грошей, щоб прискорити постачання в останні два тижні кожного кварталу".

Тому замість прискорення постачання співробітники повинні шукати способи зниження вартості доставки, підсумував бос Tesla.

Нагадаємо, що останні місяці Tesla переживає серйозний тиск через регулярні помилки в роботі власного автопілота. Щоб мінімізувати ризики, американський автовиробник вирішив легально використати відеозаписи із салонів своїх машин.