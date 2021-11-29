Вигідні вкладення на 2022 рік: інфляція набирає обертів

Вигідно вкласти капітал можна завжди, незалежно від ситуації у світі. Але при цьому важливо розуміти, що абсолютно безпечних інвестицій не буває: потенційна прибутковість – це нагорода саме за ризик, який він узяв на себе, повідомляє UBR.

Наприклад, позичити гроші США – найнадійнішому позичальнику з найсильнішою економікою у світі – можна особливо не побоюючись за власні кошти, і саме тому прибутковість трежеріс (боргових зобов'язань уряду США) не перевищує 2% річних.

У той час як придбати криптовалюту, що з'явилася відносно недавно, на яку, як і раніше, періодично обрушуються з критикою регулятори, куди ризикованіше. Звідси беруться цифри, що перевищують 100% на рік.

Страх перед девальвацією

Насамперед, варто убезпечити себе від найголовнішого ризику для українців – знецінення гривні.

"Наразі інфляція становить 10,9% і навряд чи варто очікувати кардинального поліпшення ситуації у 2022 році", - зазначає засновник компанії Performance Managment Сергій Сароян.

По-перше, додає експерт, не забуватимемо про ситуацію на енергетичному ринку. По-друге, інвестори вже готуються до посилення кредитно-грошової політики ФРС і згортання стимулюючих програм, що сприяли слабкості долара в 2020 і 2021 роках.

Індекс долара (ставлення "американця" до кошика валют розвинених країн) з травня зріс на 7,5% до позначок червня 2020 року.

Розгін інфляції

Враховуючи той факт, що переважні обсяги міжнародних розрахунків із сировиною відбуваються саме в доларах, а більшість країн залучає борг саме в американській валюті, варто очікувати на розгін інфляції по всьому світу.

"Маючи долари на руках, не слід їх просто тримати на своєму рахунку. Гроші повинні працювати, тому їх слід направити в найпопулярніші інвестиційні інструменти у світі - американські акції" , - радить Сароян.

Американські індекси знаходяться на максимальних відмітках, а найзнаковіші компанії торгуються поблизу рекордних рівнів. Однак це не означає, що момент втрачено - вигідні пропозиції на ринку можна знайти завжди.

Нижче представлені акції трьох компаній з різних сфер , які торгуються за привабливими цінами:

Duolingo – всесвітньо відома платформа вивчення мов. Наразі акції торгуються поблизу позначок IPO, що відбувся у липні 2021 року. Як драйвери зростання варто назвати відновлення туристичної активності (інтерес до іноземних мов має збільшитися), а також активні заходи компанії з монетизації бази, що діє, шляхом різних акцій.

Платну передплату мають лише 5,5% від загальної кількості користувачів, але вони приносять понад 70% від загальних доходів. Ще нещодавно ця цифра не перевищувала 1%. Подальше збільшення цієї частки позитивно позначатиметься на фінансових результатах;

Bandwidth – сервіс, через який компанії спілкуються з клієнтами через свої сайти та програми. Це може відбуватися як через надсилання текстових повідомлень, push-повідомлень, інтернет-телефонії тощо.

Зараз все спілкування переходить в онлайн, і фірми, які нехтують можливостями віддаленої взаємодії з користувачами, виглядають принаймні підозріло. Bandwidth виставляє рахунок залежно від потужностей, що реально використовуються, а значить, його доходи безпосередньо залежать від успіху клієнтів, серед яких значаться такі компанії, як Zoom і Google;

акції круїзної компанії Norwegian Cruise Line все ще торгуються на 50% нижче за позначки початку 2020 року. Зрозуміло, карантин ударив по пасажирському водному транспорту найсильніше, адже його експлуатація передбачає тривале перебування великої кількості людей в ізольованому просторі.

Поступово сфера починає приходити до тями: зараз свою роботу відновило 11 кораблів Norwegian Cruise Line, а в четвертому кварталі їх кількість має збільшитися до 17. Очікується, що вже в перші місяці 2021 року Центр з профілактики та контролю захворювань США зніме заборону на перевезення великої кількості пасажирів, що дозволить компанії продовжити відновлювати активність.