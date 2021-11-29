Патрульні зафіксували вражаюче перевищення швидкості

Днями патрульні, які працюють з приладами TruCam, притягнули до відповідальності водія за порушення швидкісного режиму, повідомляє 24 Канал.

Здійснюючи контроль швидкості на Київському шосе, патрульні зафіксували перевищення автомобілем BMW. Автомобіль рухався зі швидкістю 178 км/год при дозволених 50 км/год.

Інспектори склали на керманича BMW протокол за ч. 4 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху) КУпАП — штраф у розмірі 1700 гривень.

Звісно, обмеження у 50 км/год, для дороги яка має три й більше рядів в одному напрямку і розділена відбійником, важко назвати адекватним. Проте, відповідно до рішення Київської міської ради, у період з 1 листопада до 1 квітня максимально дозволена швидкість руху шляхами столиці — 50 км/год окрім ділянок, де дозволена швидкість є нижчою.