Карантин в Україні: "жовта" зона скоротилась

"Жовту" зону карантину в Україні скоротили. Закарпатська область перейшла в "помаранчеву" зону.﻿ Про це, з посиланням на дані МОЗ, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.

"Червона" зона

Ця зона охоплює м. Київ та такі області:

Херсонська,

Одеська,

Запорізька,

Донецька,

Дніпропетровська,

Сумська,

Миколаївська,

Рівненська,

Житомирська,

Івано-Франківська,

Київська,

Луганська,

Хмельницька,

Чернігівська,

Львівська.,

Волинська

Черкаська,

Вінницька.

"Помаранчева" зона

У цій зоні дві області:

Полтавська,

Закарпатська.

"Жовта" зона

Ця зона охоплює чотири області: