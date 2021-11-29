На Бурштинській ТЕС сталася аварія, четверо людей постраждали

У неділю, 28 листопада, ввечері на виробничій території "ДТЕК Бурштинська ТЕС" сталася аварія. Четверо працівників постраждали, повідомляє Depo.ua.

Зазначається, що о 21:20 під час роботи 7 енергоблоку Бурштинської ТЕС попередньо через розрив екранної труби на котлі стався викид гарячої пароводяної суміші і газів з топки котла. Двоє працівників Бурштинської ТЕС та двоє працівників "Галременерго", які знаходились на цьому блоці, отримали опіки.

"Цим робітникам було терміново надано першу допомогу та доставлено до лікарні. Наразі стан людей оцінюється медиками як стабільний. Причини і обставини нещасного випадку встановлюються. Підприємство надасть потерпілим працівникам всю необхідну допомогу" , – йдеться у повідомленні.

Через викид суміші і газу блок №7 відключено від мережі. Відключення блоку не вплинуло на тепло- і енергопостачання регіону.

Зараз станція працює в складі семи енергоблоків загальною потужністю 1172 МВт. Бурштинська ТЕС координує свої дії з "Укренерго". Для компенсації потужності готується до запуску блок №4.