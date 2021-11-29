Ті, які перехворіли, можуть заразитися штамом Омікрон - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) опублікувала перші дані про характеристики нового південноафриканського штаму коронавірусу, який отримав назву "Омікрон", повідомляє Depo.ua.

Наразі основна інформація про новий штам вірусу надходить з Південної Африки, де він набув найбільшого поширення.

Згідно з отриманими даними, поки неясно, чи він більш заразний, ніж інші штами, і наскільки швидко поширюється. Але вже можна сказати, що вражає він переважно молодих людей, і переносять захворювання вони у легшій формі.

Водночас, як наголошують у ВООЗ, наскільки тяжкі наслідки перенесеного захворювання, можна буде дізнатися лише за кілька днів, а то й тижнів.

Перші свідчення також вказують на те, що існує підвищений (у порівнянні з попередніми штамами) ризик повторного зараження варіантом "Омікрон" серед тих, хто вже перехворів і одужав.

Водночас ВООЗ наголошує, що всі штами коронавірусу загрожують важкими ускладненнями або смертю, тому найкращий спосіб боротьби з ним – превентивна вакцинація, хоча ступінь стійкості "Омікрона" до наявних вакцин вимагає перевірки.

Організація також рекомендує дотримуватися запобіжних заходів – соціальної дистанції, маскового режиму та гігієни.

Докладнішу інформацію про новий штам в організації обіцяють оприлюднити у міру її надходження протягом найближчих днів та тижнів.